Ruské údery změnily elektrárnu na Ukrajině v pustinu. Oprava potrvá až roky

Ačkoliv se všeobecně očekával masivní ruský útok na Ukrajinu, noční směna v jedné z elektráren, které často bývají terčem ruských úderů, se stejně nemohla nijak připravit. Když později dopadly na elektrárnu dvě střely, dokončily destrukci bloku poničeného už při dřívějším bombardování. Reportéři agentury AFP zasaženou elektrárnu navštívili.
Toto zařízení je přitom jen jedním z míst decimovaných nejintenzivnější vlnou ruských útoků na ukrajinskou energetickou síť během čtyřleté války.

Několik dní po útoku byl ve vzduchu stále cítit zápach spáleniny. Ve sněhu ležela zmrzlá vrána. V troskách se potulovali toulaví psi, proplétali se mezi obrovskými ohořelými zkroucenými trubkami a tichými nečinnými turbínami. Místo, které nyní připomíná postindustriální pustinu, zničilo několik ruských útoků. Není přitom jasné, kdy nebo zda vůbec v něm bude možné obnovit produkci.

Hrozba pro celou Evropu? Rusko plánuje zapojit reaktor v Záporožské elektrárně

„Rád bych řekl měsíce, ale pravděpodobně to potrvá roky,“ řekl 53letý Oleksandr, který v zařízení pracuje jako vedoucí oddělení řízení výroby. Elektrárna provozovaná soukromou společností DTEK patří mezi ukrajinskou kritickou infrastrukturu, její přesné umístění a celá jména většiny zaměstnanců proto nemohou být zveřejněna.

„Pracuji v této elektrárně už 27 let a chce se mi brečet,“ prohlásil 53letý vedoucí směny Volodymyr. Jeho tým pracoval tu noc, kdy se zařízení stalo terčem nejnovějších útoků. „Stovky pracovníků a techniků jsou tady nepřetržitě, ve dne v noci, aby toho opravili co nejvíce,“ poznamenal manažer komunikace společnosti DTEK Oleksandr Kutereščyn. Na místě mezitím bagry a desítky zaměstnanců i záchranářů odklízely trosky a sutiny.

Od začátku ruské invaze v roce 2022 byla podle Kyjeva ukrajinská energetická infrastruktura napadena více než 220krát. Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal v roce 2024 zatykače na vysoké ruské vojenské činitele za raketové útoky na elektrárny, které podle žalobců soudu představují válečný zločin.

Zimní pohroma na Ukrajině. Nefunguje už pořádně žádná elektrárna, školy zavírají

Ukrajinci pro toto bombardování stvořili vlastní výraz: „cholodomor“. Odkazuje se na hladomor z 30. let 20. století, který vyvolal tehdejší sovětský vůdce Josif Stalin a který Kyjev považuje za genocidu. Hladomor se ukrajinsky řekne holodomor a nízká teplota nebo zima cholod. Kyjev a jeho spojenci obviňují Moskvu, že se snaží uvrhnout Ukrajinu do humanitární krize tím, že připravuje civilisty o elektřinu, topení a vodu, zatímco teploty v Kyjevě tuto zimu klesají k minus 20 stupňům Celsia.

Útoky nemají za následek jen výpadky v dodávkách elektřiny, podkopávají také morálku, zejména komunit pracovníků a rodin, které vznikly v okolí elektráren. „Všichni ti lidé strávili polovinu svého života prací tady v této elektrárně. A teď je všechno zničeno,“ řekla, 22letá Aňa, která žije v nedalekém městě a její matka pracuje jako administrativní pracovnice ve společnosti DTEK už 30 let.

Čtyřiadvacetiletá manažerka restaurace Veronika je unavená z toho, že elektřina je k dispozici během každých šesti hodin pouhých 60 minut. Také její teta pracuje v elektrárně, kterou od jejího domu odděluje les. „Samozřejmě je děsivé, když Rusko útočí. Ale zvyknete si,“ uvedla Veronika. „Nejdůležitější je, aby lidé, děti, netrpěli. Kovové věci se dají znovu vybudovat. I když někteří říkají, že je všechno zničeno, není to pravda. Komíny elektrárny stále stojí, a my také,“ dodala.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

