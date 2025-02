V Rusku zadrželi Američana. V zavazadle měl želé s kanabinoidy, tvrdí celní správa

„Muž přiletěl z Istanbulu. Při celní kontrole jeden z jeho kufrů označil služební ovčák,“ sdělila ruská federální celní služba, podle níž úřady muže podezírají z pašování „značného množství omamných látek“. Jeho jméno nesdělily. Celní služba uvedla, že muže zadržela v pátek 7. února. Podle agentury TASS zatčený tvrdil, že mu dražé předepsal lékař v USA.

O zadržení Američana informoval nejprve telegramový kanál Mash, který má blízko k ruským bezpečnostním složkám, poznamenal web Meduza. Podle tohoto kanálu se u Američana našlo půl kilogramu marihuany ukryté v želé.

Mash uvedl, že muže zadrželi během příletu Alexandra Vinnika, jehož Moskva vyměnila tento týden s Washingtonem za Američana Marka Fogela, upozornil portál Agentstvo a dodal, že Mash mezitím zprávu několikrát opravil: zmínka o Vinnikovi z ní zmizela a datum zadržení upravil na 7. února. V současné chvíli na portálu Mash žádná zpráva s pátečním datem o zadržení Američana není k nalezení.

Pokud by k zatčení skutečně došlo tento týden, vytvořilo by to negativní pozadí pro mírová jednání mezi Washingtonem a Moskvou ohledně ruské války proti Ukrajině, podotklo Agentstvo.

Vinnik, který byl v USA stíhán za praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměny bitcoin a loni se přiznal k jednomu obvinění, se vrátil do Ruska tento týden ve čtvrtek v rámci nejnovější výměny vězňů mezi Spojenými státy a Ruskem.

Moskva propustila Fogela, kterého ruská policie zatkla v roce 2021 na moskevském letišti Šeremeťjevo se 17 gramy konopí, které podle něj bylo určeno pro lékařské účely. Soud ho později uznal vinným z obchodování s drogami a poslal ho na 14 let do vězení. Fogel z Ruska odcestoval začátkem týdne v doprovodu Stevena Witkoffa, zvláštního zmocněnce amerického prezidenta.

V posledních letech úřady v Rusku zadržely pod různými záminkami několik západních občanů, především Američanů. Washington Moskvu kritizoval, že zajímá rukojmí ve snaze dosáhnout osvobození ruských agentů dopadených na Západě. Zatím největší výměna vězňů od konce studené války mezi Ruskem a Západem se uskutečnila loni v srpnu.

V lednu se v USA vyměnila administrativa a staronový prezident Donald Trump změnil přístup Washingtonu k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, na jehož příkaz ruská vojska na Ukrajinu vtrhla. Trump opakovaně prohlásil, že chce konflikt co nejrychleji ukončit a tento týden si s šéfem Kremlu telefonoval.

Byl to první potvrzený přímý kontakt mezi vůdci dvou největších jaderných mocností od chvíle, kdy Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou válku proti Ukrajině.