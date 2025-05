ANO by vyhrálo s hlasy od třetiny voličů, do Sněmovny by prošlo sedm uskupení

Volby by v dubnu podle modelu agentury Median vyhrálo opoziční hnutí ANO, které by volilo 33 procent voličů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 20,5 procenty. Do Sněmovny by se podle Median dostalo...