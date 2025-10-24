Putin spěšně poslal vyjednavače do USA, aby zachránil vztahy s Trumpem

  16:03
Kreml narychlo poslal do Washingtonu svého hlavního vyjednávače, aby se pokusil zachránit vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, napsal v pátek portál The Moscow Times. Cesta Kirilla Dmitrijeva do USA následuje poté, co Trump uvalil sankce proti ruským ropným společnostem Rosněfť a Lukoil a zrušil summit s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Budapešti.
Ruský diplomat Kirill Dmitrijev mluví s novináři na Arktickém fóru. (27. března...

Ruský diplomat Kirill Dmitrijev mluví s novináři na Arktickém fóru. (27. března 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruský diplomat Kirill Dmitrijev na tiskové konferenci u Bílého domu ve...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Investiční vyslanec prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev (vlevo) a...
Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....
O Dmitrijevově příletu do Washingtonu nejprve informovala televize CNN s odvoláním na své anonymní zdroje. Návštěvu také potvrdily zdroje ruské agentury RIA Novosti. Podle portálu Axios se má Dmitrijev v sobotu v Miami setkat s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem.

Devětačtyřicetiletý Dmitrijev, který studoval na Harvardu a na Stanfordské univerzitě v Kalifornii, má blízko k Putinovi i přes příbuzenské vztahy. Za ženu má kamarádku Putinovy mladší dcery Jekatěriny Tichonovové, poznamenaly The Moscow Times.

Trump přiškrtil Putinovu dojnou krávu. Rusko už koumá, jak ropné sankce obejít

Dmitrijeva nicméně čeká těžký úkol zachránit vztahy s Trumpovou administrativou, které zamířily ke dnu po Putinově odmítnutí přerušit válku proti Ukrajině. Po jednáních s ruským diktátorem, která pokračují od zimy, Trump dospěl k závěru, že jej Putin tahá za nos. Trumpovo rozčarování dosáhlo vrcholu, když pochopil, že po každém jednání s Putinem následují nové ruské útoky na Ukrajinu.

Dmitrijev byl začleněn do týmu vyjednávačů s Trumpem v únoru, spolu s Putinovým poradcem Jurijem Ušakovem a šéfem rozvědky Sergejem Naryškinem. Washington jako první z ruských představitelů navštívil v dubnu. Předkládal mimo jiné návrhy na rusko-americké společné projekty, od rozvoje Arktidy přes těžbu vzácných zemin až po stavbu podmořského tunelu mezi Čukotkou a Aljaškou.

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

