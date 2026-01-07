Rusko vyslalo ponorku na pomoc svému tankeru, který pronásledují Američané

  10:32
Rusko vyslalo ponorku a další námořní prostředky, aby doprovodily prázdný ropný tanker – dříve známý jako Bella 1 – jenž se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který už déle než dva týdny sleduje americká pobřežní stráž. Uvádí to americká média. Moskva ani Washington se k těmto informacím nevyjádřily.
ilustrační snímek | foto: Russian Navy Northern Fleet Pres / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Americká pobřežní stráž se stárnoucí plavidlo s názvem Bella 1 pokusila zadržet 21. prosince v Karibském moři, když plulo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Pobřežní stráž shledala, že nepluje pod platnou státní vlajkou, a proto podle mezinárodního práva podléhá kontrole.

Loď však odmítla umožnit Američanům vstup na palubu a pokračovala v plavbě. Americké síly ji od té doby pronásledují. Nyní se podle listu The Wall Street Journal (WSJ) nachází zhruba 550 kilometrů jižně od Islandu a míří k Severnímu moři.

Tanker se mezitím pokusil domoci ochrany Ruska, jeho posádka na bok plavidla namalovala ruskou vlajku a vysílačkou pobřežní stráži oznámila, že pluje pod ruskou správou, napsal minulý týden deník The New York Times (NYT).

Američané v Karibiku stíhají vzpurný tanker, posádka namalovala ruskou vlajku

Plavidlo Bella 1 se podle něj nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři. Moskva pak podle NYT požádala Washington, aby přestal zmíněný ropný tanker pronásledovat.

Ruská vlajka zajistila lodi ochranu

Bella 1 je předmětem sankcí USA kvůli přepravě íránské ropy, jejíž prodej podle amerických federálních úřadů slouží k financování terorismu.

Americký prezident Donald Trump v prosinci nařídil blokádu sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají, ve snaze vyvinout tlak na autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Toho se o víkendu zmocnily americké jednotky při útoku na Venezuelu a dopravily ho do USA, kde čelí u soudu obvinění z podílu na obchodování s drogami, což Maduro odmítá.

Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, výtěžek z prodeje ohlídá Trump

USA dosud zajaly dva tankery v Karibiku. Jde o plavidla nazvaná Skipper a Centuries a podle stanice CBS News jsou součástí takzvaných stínových flotil, které nelegálně přepravují ropu ze sankcionovaných zemí jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela. Podle amerických činitelů by USA mohly zabavit další lodě.

V případě tankeru Bella 1/Marinera se však podle odborníků situace zkomplikovala. Právní ospravedlnění pro nalodění Američanů na loď ztížil fakt, že už nepluje bez vlajky, ale je nově registrovaná v Rusku, píše WSJ.

Pašování či sabotáže. Satelitní sledování ukazuje, jak operují tajemné ruské lodě

„Jakmile je loď legitimně registrována, dostává se jí ochrany vlajky (pod kterou pluje),“ uvedl vysloužilý kontradmirál Fred Kenney, jenž kdysi působil v Mezinárodní námořní organizaci (IMO).

Americké deníky v souvislostí se situací kolem tankeru Bella 1/Marinera upozorňují, že by teoreticky mohla zkomplikovat jednání mezi USA a Ruskem ohledně potenciální mírové dohody, která by ukončila Ruskou válku proti Ukrajině.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Akční letáky
