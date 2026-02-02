Vadí ultimáta z Berlína i cizí vojáci na Ukrajině. Rusko chce urovnat vztahy s USA

Autor: ,
  19:52
Rusko předalo Spojeným státům návrhy na odstranění překážek na cestě k plnému narovnání vzájemných vztahů, uvedlo v pondělí podle agentury TASS ruské ministerstvo zahraničí. Jasně zároveň odmítlo možné nasazení západních vojáků na Ukrajině; považovalo by to za intervenci.
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Členové delegací, které se účastní trojstranných rozhovorů mezi USA, Ruskem a...
Členové delegací účastnících se trojstranných rozhovorů mezi USA, Ruskem a...
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...
9 fotografií

Ruská diplomacie v pondělí mimo jiné uvedla, že rusko-americký dialog je nyní veden prakticky nepřetržitě na různých úrovních. „Samozřejmě mají důležitý význam kontakty týkající se urovnání na Ukrajině, ale to není jediné téma, které si zaslouží pozornost,“ míní Moskva, která je podle svého vyjádření konstruktivně naladěna, pokud jde o budoucnost dialogu s USA.

„Američanům byly předány návrhy na odstranění těchto vážných bariér na cestě k plnému ozdravení vztahů mezi Moskvou a Washingtonem,“ sdělilo také ministerstvo, aniž by upřesnilo, jaké překážky konkrétně má na mysli.

Indie přestane odebírat ruskou ropu, Módí to slíbil, tvrdí Trump. USA za to sníží cla

Resort se také věnoval válce na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo před téměř čtyřmi lety. „Rozmístění vojenských jednotek, vojenských objektů, skladů a jiné infrastruktury západních zemí na Ukrajině je pro nás nepřijatelné a bude kvalifikováno jako zahraniční intervence, která představuje přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska,“ stojí v nich například.

Konkrétně Moskva kritizuje třeba Berlín, který se podle ní snaží s Ruskem hovořit jazykem ultimát a z pozice síly, což je podle ruské diplomacie absurdní a odsouzené k nezdaru. Německo údajně pohání posedlost revanší za dřívější porážky.

Terčem kritiky se staly také Ukrajina, Evropská unie a Británie, které se podle Moskvy snaží torpédovat iniciativy k ukončení války na Ukrajině. Jakékoliv návrhy musí být podle Ruska v souladu s cíli speciální vojenské operace, jak Moskva válce na Ukrajině oficiálně říká.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indie přestane odebírat ruskou ropu, Módí to slíbil, tvrdí Trump. USA za to sníží cla

Americký prezident Donald Trump s indickým premiérem Naréndrou Módím (14. února...

Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to v pondělí uvedl Donald Trump. USA s...

2. února 2026  18:51,  aktualizováno  20:07

Vadí ultimáta z Berlína i cizí vojáci na Ukrajině. Rusko chce urovnat vztahy s USA

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...

Rusko předalo Spojeným státům návrhy na odstranění překážek na cestě k plnému narovnání vzájemných vztahů, uvedlo v pondělí podle agentury TASS ruské ministerstvo zahraničí. Jasně zároveň odmítlo...

2. února 2026  19:52

Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

„Já řídím vládu a tvrdě ji řídím,“ rozesmál premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše dotaz jednoho z novinářů, zda vládu řídí on, nebo šéf Motoristů, ministr zahraničí a životního prostředí Petr...

2. února 2026  15:29,  aktualizováno  19:05

Kolik na obranu? Aspoň 2,2 procenta HDP. Méně je nebezpečné, míní Černochová

Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu...

Vláda Andreje Babiše by měla zvýšit letošní obranné výdaje na nejméně 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V pondělí to novinářům řekla bývalá ministryně obrany Jana Černochová. Snížení na...

2. února 2026  19:01

Olympijský dům USA mění název, jeho „ledové“ jméno se stalo kontroverzní

Demonstrace v italském Miláně poté, co bylo potvrzeno, že pracovníci americké...

Americký olympijský dům v Miláně se měl původně jmenovat Ice House, čili Ledový dům. Teď už je to Winter House - Zimní dům. To vše jen proto, aby název nepřipomínal Úřad pro imigraci a cla (ICE),...

2. února 2026  17:36,  aktualizováno  18:53

Neidentifikovaný dron dopadl na vojenskou základnu v severovýchodním Polsku

Doněcká oblast. Členové jednotky Střiž z 10. útočné horské brigády Edelvejs...

Zatím neidentifikovaný dron ve středu dopadl na polskou vojenskou základnu v Przasnyszu nedaleko tamního skladu zbraní, uvedl server polského rádia ZET. Případ podle tamních médií nyní vyšetřuje...

2. února 2026  18:33

Maďarsko se soudí s EU, Slovensko se k tomu chystá: kvůli zákazu ruského plynu

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025)

Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU. Požaduje, aby soud toto nařízení zrušil. Uvedl to maďarský ministr zahraničí...

2. února 2026  18:29

Řidič autobusu v Hradci Králové naboural pět aut, patrně měl zdravotní potíže

Středočeští hasiči zasahovali u dopravní nehody autobusu a osobního automobilu...

Řidič linkového autobusu v pondělí před 17:30 v Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého naboural do pěti osobních aut. Zřejmě měl zdravotní indispozici.

2. února 2026  18:26

Uvidí zahájení, snowboard i rychlobruslení. Pavel s manželkou míří na hry do Milána

Pudrová růžová, jemný šperk a decentní líčení. Tento model se Evě Pavlové...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odcestují v pátek do Milána, kde se o víkendu zúčastní zahajovacích akcí zimních olympijských her. Navštíví také utkání ženského ledního hokeje Česká republika -...

2. února 2026  17:44

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:07,  aktualizováno  17:34

Babiš píše do Bruselu. V dopise špičkám EU kritizuje ceny emisních povolenek

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Předseda vlády Andrej Babiš se v dopise politikům Evropské unie před summitem o konkurenceschopnosti vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen...

2. února 2026  16:45

V Rusku chtějí zakázat nadávky, hrozí tvrdé tresty. Lingvisté se stavějí na odpor

Ruští představitelé chtějí zakázat nadávání (ilustrační foto)

V Rusku se schyluje ke střetu o využití košatosti jazyka. Na jedné straně stojí konzervativní politici a církev usilující o vymýcení vulgarismů pod hrozbou přísných trestů. Na straně druhé nečekaně...

2. února 2026  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.