Mistrovská diplomacie, chválí ruští blogeři Putina. Donald ho nemá čím zastrašit, míní

„Podle mého názoru to, co Vladimir Putin předvedl, není nic jiného než mistrovská diplomacie. Jen málo lidí v dnešní době ví, jak se vymanit z tak obtížné situace,“ napsal proválečný bloger Jurij Podoljaka. Moskva ve čtvrtek uvedla, že přípravy na summit lídrů už začaly.
Oznámení přišlo den poté, co v Moskvě jednal s Putinem zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten navrhl i možnost trojstranného setkání za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle Putina ale pro takovou schůzku nejsou podmínky.
ANALÝZA: Trump kráčí do Putinovy pasti, schůzka křísí vzpomínky na fiasko s Kimem
Přestože prováleční blogeři Kreml chválí za to, že se mu podařilo schůzku domluvit chvíli před koncem ultimáta, v rámci kterého Trump do pátku požadoval od Putina změnu přístupu k válce, od setkání moc neočekávají.
„Nyní nelze čekat žádná osudová rozhodnutí o Ukrajině. Je důležité, aby si Trump vyslechl přímo, ne z televize, informace o situaci na bojišti a o tom, jak by bylo možné válku rychle ukončit s ohledem na zájmy Ruska,“ napsal bloger Alexandr Kots. „Recept je jednoduchý. Nežádáme USA o pomoc. Stačí ustoupit stranou a nevměšovat se,“ konstatoval.
Nejsem proti setkání se Zelenským, zatím k tomu ale nejsou podmínky, řekl Putin
Podobného názoru je také telegramový kanál Vojenský informátor, který podle portálu Meduzaschůzku označil za „poslední pokus získat čas“.
Přestože varoval před očekáváním jakéhokoliv zásadního průlomu, setkání Trumpa s Putinem bude podle něho „epochální“.
„Zelenského strategie vyhovět každému americkému nápadu zatím získala Ukrajině sympatie prezidenta USA, takže nadcházející schůzka Putina a Trumpa může být poslední šancí, jak situaci posunout,“ dodal.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio nicméně prohlásil, že Trump navzdory plánované schůzce stále zvažuje, zda na Rusko uvalí nové sekundární sankce. Jasno podle něho bude do konce dne.
„Ruská armáda vede dlouhodobé útočné operace. Oblohu zaplňuje stále více našich dronů. Donald teď nemůže Moskvu ničím zastrašit – a ani nemá co nabídnout,“ napsal proválečný kanál Dva majoři.
Válka na Ukrajině
Podle ruských analytiků je Putin přesvědčen, že ve válce vítězí a může dosáhnout svého cíle.
„Ať už byly Putinovy podmínky formulovány jakkoli, jejich výše se rovná stejnému požadavku: Ukrajina přestane klást odpor, Západ zastaví dodávky zbraní a Kyjev přijme ruské podmínky, které se de facto rovnají kapitulaci,“ uvedla analytička Taťjana Stanovajová z Centra Carnegie.
Witkoff prý předložil Kremlu výhodnou nabídku
Schůzka státníků by se mohla uskutečnit už příští týden, americká média spekulují, že se tak stane ve Spojených arabských emirátech.
Trumpův zmocněnec Wikoff podle polského portálu Onet.pl Putinovi v Kremlu předložil „velmi výhodnou nabídku“.
Ta údajně zahrnuje příměří (ale bez formální mírové smlouvy), faktické uznání ruských územních zisků na Ukrajině s odkladem řešení této otázky na 49 nebo 99 let a zrušení většiny sankcí proti Rusku a v dlouhodobém horizontu obnovení energetické spolupráce a dovozu ruské ropy a plynu.
Putin chtěl Ukrajinu už v roce 1994. Nikdy nám nebyla cizí, řekl diplomatovi
Návrh údajně neobsahuje žádné záruky ohledně budoucího rozšiřování NATO ani slib ukončení západní vojenské pomoci Ukrajině.
Pokud se schůzka Trumpa s Putinem uskuteční, bude prvním osobním setkáním mezi prezidenty USA a Ruska od roku 2021, kdy s Putinem jednal tehdejší americký prezident Joe Biden v Ženevě.
Ukrajina se brání ruské ozbrojené invazi od února 2022. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku ukončí do 24 hodin od svého nástupu do funkce. Později připustil, že je to složité.
Prohlásil také, že s Putinem není spokojený, a začal zvyšovat tlak na Moskvu a hrozit sankcemi. Šéf Bílého domu na konci července prohlásil, že zkrátí padesátidenní lhůtu, kterou dal dříve Rusku k ukončení války proti Ukrajině, na deset dní, které uplynou právě v pátek.