Omezení by podle jednoho ze zdrojů pravděpodobně nezahrnovala nové bankovní sankce. Projednávají se ale jiné možnosti, jak ruského vůdce přimět k ústupkům u jednacího stolu včetně 30denního příměří, s nímž už souhlasila Ukrajina, ale které Rusko dlouhodobě odmítá.

Trump by se ovšem také mohl rozhodnout, že nové sankce nezavede, píše The Wall Street Journal (WSJ).

Šéf Bílého domu možnost nových sankcí zmínil v neděli s tím, že je rozhodně zvažuje. „Zabíjí spoustu lidí,“ prohlásil o Putinovi. „Nevím, co s ním je. Co se mu to sakra stalo?“ tázal se Trump před novináři.

Americký prezident je podle zdrojů listu rovněž frustrovaný z mírových rozhovorů a uvažuje o tom, že od nich zcela upustí, pokud finální pokus nebude úspěšný. Jedná se o změnu v přístupu vůdce, který v prezidentské kampani zdůrazňoval, že dokáže konflikt ukončit za jeden den od nástupu do úřadu. Není jasné, co se stane, pokud USA odstoupí od mírového procesu, ani jestli poté budou Američané nadále Ukrajině poskytovat vojenskou pomoc.

Vývoj podle WSJ dokládá nové zhoršení vztahu mezi Washingtonem a Moskvou, které v posledních měsících kolísají. Trump nastoupil do úřadu s přesvědčením, že má jedinečnou možnost zlepšit vztahy mezi oběma zeměmi díky svému osobnímu vztahu s Putinem, který považoval za silný.

Trumpovi se však nepodařilo přimět ruského vůdce k zásadním ústupkům v otázce vyjednání míru s Ukrajinou a Putin v poslední době válku zesílil.

Několik hodin po Trumpových nedělních komentářích zahájilo Rusko v noci na pondělí svůj dosud největší útok drony a raketami na Ukrajinu. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko na Ukrajinu vyslalo více než 350 dronů a nejméně devět řízených střel. Rusové údery charakterizovali jako odvetu za ukrajinské bombardování ruského území.

„Trump je blízko závěru, že překážkou je Putin“

Trump od svého nástupu do Bílého domu postoj k Putinovi často mění. Republikánský prezident již zvažoval nové sankce proti Moskvě a o ruském lídrovi se vyjadřoval ostře. Také však hovořil o snížení obchodních bariér s Ruskem a otevření země americkým investicím a dohodám.

V neděli se Trump vyjádřil obzvláště ostře. „Jsme uprostřed jednání a on posílá rakety na Kyjev a další města. Vůbec se mi to nelíbí,“ uvedl.

„Z těchto výroků se zdá, že prezident Trump začíná Putinovi rozumět. Otázkou zůstává, jestli to myslí vážně. Bude to stačit k tomu, aby se podnikly nějaké kroky, zavedly nějaké sankce?“ řekl bývalý americký velvyslanec na Ukrajině William Taylor. Podle něj se zdá, že „Trump je blízko závěru, nebo už k němu dospěl, že překážkou je Putin“.

Trump několik týdnů odolával tlaku svých spojenců, aby Putina pokáral za to, že nesouhlasil s příměřím, které podporovala Ukrajina. Podle zdrojů WSJ z řad amerických představitelů Trumpovo uvažování zabarvily tři klíčové názory.

Prvním byla jeho nesympatie k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Trump měl za to, že Zelenskyj podněcoval pokračování konfliktu tím, že prosazoval sankce, přestože souhlasil s příměřím.

Trump se rovněž domníval, že další sankce vůči Rusku by neomezily schopnost Moskvy vést válku, ale bránily by snahám o oživení americko-ruských hospodářských vztahů.

Šéf Bílého domu si také myslel, že Putina zná a že ruský vůdce ukončí válku jako osobní službu Trumpovi. Putinova neochota ustoupit zkalila Trumpův pohled na jeho protějšek, zejména po telefonátu z minulého týdne, kdy Putin odmítl uzavřít příměří.

V následném telefonátu se Zelenským a evropskými představiteli Trump řekl, že si nemyslí, že Putin skutečně chce mír, napsal už dříve WSJ.