Kus země velikostí srovnatelný s Plzeňským krajem je nejznámější tím, že to je poslední místo, kde žili mamuti. Bylo to dva tisíce let před naším letopočtem. A zhruba před sto lety tam žili Američané, kteří ten ostrov považovali za součást Ameriky.

Rusové mají na ostrově radarovou základnu, a protože mezinárodně opět mrzne, chystají prý i další věci.