Rusko provokuje koalici v Sýrii, hrozí přímý střet, varují Američané

Islámský stát Na vrcholu moci byl v létě 2014, kdy 29. června vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce.

Do jeho čela se v iráckém Mosulu postavil vůdce Bagdádí. Tehdy ovládal území o rozloze 90 až 100 tisíc kilometrů čtverečních kde žilo podle odhadů osm až 12 milionů lidí.

V Iráku byl IS definitivně poražen v prosinci 2017, boje proti němu trvaly téměř čtyři roky (od ledna 2014), zahynulo nejméně 80 tisíc lidí.

Na posledním zbytku území v Sýrii, obci Baghúz na východě země, byl IS poražen 23. března 2019. To zároveň znamenalo definitivní konec samozvaného chalífátu.