ANALÝZA: Biden „mrkl“ první, radují se v Moskvě. Summit mají za ústupek

Nabídka přišla překvapivě rychle, a navíc krátce poté, co americký prezident označil Putina za zabijáka. „Kdo to říká, ten to je,“ reagoval tehdy sarkasticky šéf Kremlu. Když zároveň Bidenovi nabídl schůzku online, Bílý dům odmítl s tím, že se k jednání „časem dostanou“.