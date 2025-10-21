Od začátku ruské invaze na Ukrajinu země Evropské unie nepouštějí do svého vzdušného prostoru ruská letadla. Trump minulý týden řekl, že má v plánu se s Putinem sejít v Budapešti, aby jednali o ukončení déle než tři a půl roku trvající války na Ukrajině.
Mezinárodní trestní soud (ICC) sídlící v Haagu v roce 2023 na Putina vydal zatykač v souvislosti s ilegálními deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Moskva jurisdikci tohoto soudu neuznává.
|
Putin může za Trumpem letět přes Bulharsko. Je to logické, míní tamní ministr
„Nemohu zaručit, že nezávislý polský soud nenařídí vládě, aby takové letadlo zadržela, aby podezřelý mohl být předán soudu v Haagu,“ řekl v úterý Sikorski. Členské země ICC mají povinnost Putina v případě, že vstoupí na jejich území, zatknout.
„Myslím, že ruská strana si je toho vědoma. A proto, pokud se summit uskuteční, a doufejme že s účastí oběti agrese, využije letoun jiné trasy,“ řekl také Sikorski. Polsko patří mezi největší spojence Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi.
|
Trumpovo setkání s Putinem se komplikuje, Rusové s přípravami nepospíchají
Maďarský premiér Viktor Orbán, který navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje s Putinem dobré vztahy, řekl, že úřady v jeho zemi zajistí, aby šéf Kremlu mohl do Maďarska přicestovat na summit a pak z něj zase odletět.
Sikorski řekl, že skutečnost, že Maďarsko navzdory zatykači vydanému na Putina ruského prezidenta zve k sobě na návštěvu, vzbuzuje v rámci EU nelibost. „Ukazuje to také, že se Maďarsko prezentuje ne jako část Západu, ale jako země mezi Západem a Ruskem,“ uvedl.
|
„Ať proleze Družbou.“ Jak se Putin dostane do Maďarska? Možných tras moc není
O Maďarsku také řekl, že není nápomocné, protože blokuje pomoc pro Ukrajinu a nakupuje ruskou ropu navzdory tomu, že má možnost ji odebírat z jiných zdrojů.