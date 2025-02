Mluvil už Trump s Putinem? Jejich první přímý kontakt obestírá tajemství

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

O telefonátu mezi Trumpem a Putinem psal o víkendu americký bulvární list New York Post, kterému to řekl staronový šéf Bílého domu v pátečním interview na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Trump uvedl, že má jasný plán, jak válku ukončit. Podrobnosti ale nesdělil. Není ani jasné, kdy se telefonát s Putinem uskutečnil.

„Vždycky jsem měl s Putinem dobrý vztah,“ řekl Trump deníku. Odmítl sdělit, kolikrát s ruským diktátorem hovořil. „To bych raději neříkal,“ odpověděl šéf Bílého domu a mimo jiné zopakoval, že chce válku ukončit. Trumpův bezpečnostní poradce Mike Waltz na téma hovoru mezi prezidenty v televizi NBC News neodpověděl.

Kreml v neděli uvedl, že informaci o hovoru státníků nemůže potvrdit ani vyvrátit. „Co se dá říci o této zprávě: jak (nová Trumpova) administrativa ve Washingtonu rozvíjí svou práci, vzniká mnoho různých komunikací. A ty se vedou různými kanály. Vzhledem k množství těchto komunikací se samozřejmě může stát, že o něčem nevím, že nejsem informován. Proto v tomto případě to nemohu ani potvrdit, ani popřít,“ řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ruské státní agentuře TASS.

Podobně se vyjádřil v pondělí. „Včera jsem se k této záležitosti vyjádřil. Nic jiného vám nemůžu říct. Nemohu to potvrdit, ani vyvrátit,“ odpověděl podle TASS Putinův mluvčí na dotaz novinářů ohledně rozhovoru mezi prezidenty Ruska a Spojených států.

V pátek 7. února Peskov podle Reuters řekl, že Putin a Trump zatím ještě nejednali o potenciální schůzce mezi nimi a neodehrály se mezi nimi žádné první kontakty ohledně toho, zda je takové setkání nutné nebo kde a jak by se mohlo uskutečnit. Ve středu Peskov tvrdil, že kontakty mezi Moskvou a Trumpovým týmem jsou na úrovni jednotlivých resortů a zintenzivňují. Podrobnosti nesdělil.

Loni v listopadu Peskov popřel informace amerických médií o údajném telefonátu mezi tehdy zvoleným prezidentem Trumpem a šéfem Kremlu. Označil je za čistou fikci. Například list The Washington Post napsal, že podle jeho zdroje Trump doporučil šéfovi Kremlu, aby neeskaloval válku proti Ukrajině, a připomněl mu rozsah americké vojenské přítomnosti v Evropě.

Vztahy mezi Moskvou a Washingtonem se dostaly na nejhorší úroveň za celé dekády kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Spojené státy se pod vedením Joea Bidena postavily na stranu napadené země a poskytly jí mimo jiné podporu v podobě dodávek zbraní.

V lednu se ve Washingtonu vyměnila administrativa a Trump opakovaně prohlásil, že chce co nejdříve válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit. Zatím stále není jasné, jak toho chce dosáhnout. Trump i Putin už dříve sdělili, že jsou připraveni se sejít.

Šéf Kremlu přímo hovořil s americkým prezidentem naposledy nedlouho před tím, než na jeho rozkaz 24. února 2022 vpadla ruská vojska do sousední země. Tehdy s Bidenem hovořil po telefonu podle Moskvy asi hodinu.