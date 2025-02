Už ne „ruská agrese“, jen „ukrajinská válka“. USA mění pravidla v OSN i G7

USA odmítají podpořit návrh rezoluce OSN k výročí tří let od ruské invaze na Ukrajinu, která vpád odsuzuje. Podle portálu Financial Times se Američané postavili i proti stanovisku skupiny G7 – vadí...

Green Deal nemá budoucnost, prioritu má obrana, prohlásil Stanjura

Chceme mít svobodnou a nezávislou zemi, a proto potřebujeme investovat do obrany, řekl v pořadu CNN Prima News Co na to ministr Zbyněk Stanjura (ODS), ministr financí. Investice do jiných oblastí,...