Mezi zákonodárci, o jejichž návštěvě v USA informoval ruský deník Vedomosti, je například Vjačeslav Nikonov, vnuk sovětského ministra zahraničí ve stalinské éře Vjačeslava Molotova.
List Izvestija s odvoláním na americké velvyslanectví v Moskvě uvedl, že se členové ruského parlamentu ve čtvrtek setkají s americkými zákonodárci a v pátek pak s dalšími americkými představiteli.
Návštěva je „součástí normalizace vztahů se Spojenými státy americkými“, řekl deníku místopředseda výboru pro mezinárodní záležitosti Státní dumy Alexej Čepa.
Republikánská členka Sněmovny reprezentantů Anna Paulina Lunaová v lednu uvedla, že od ministerstva zahraničí obdržela povolení k setkání čtyř ruských zákonodárců se členy Kongresu.
Užší vazby mezi Washingtonem a Moskvou jsou pro Ukrajinu a její evropské podporovatele znepokojivé, Kreml je však vítá.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek řekl, že návštěva ruských zákonodárců v USA je součástí „velmi nezbytného dialogu“. Moskva podle něj doufá, že tyto první kroky zlepší komunikaci v zájmu obou zemí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu v rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že USA nabízejí Ukrajině bezpečnostní záruky pro mírovou dohodu na Ukrajině pod podmínkou, že Kyjev postoupí Rusku celý východní region Donbas. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev dnes připustil, že Zelenského vyjádření ruskou stranu potěšilo.