Rusko členem NATO? Rozsudek smrti. Clintonovo snažení kdysi zhatil odpor Němců

„Borisi, poslední věc. Jedná se mi o NATO. Chci, abys věděl: Nikdy jsem ruské členství nevyloučil. Když mluvíme o rozšiřování Aliance, máme na mysli začlenění, nikoliv vyloučení. Mým cílem je společně s tebou a ostatními vytvořit nejlepší podmínky pro skutečně sjednocenou, nerozdělenou a integrovanou Evropu,“ řekl v září 1994 Clinton Jelcinovi u kávy podávané ve Východním křídle Bílého domu.
Znamenalo by to, že by členské země v rámci článku 5 musely v případě napadení bránit i Rusko. Před kým? Například před Čínou.