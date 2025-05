Píše se rok 2018 a Ruska Marija Žukovová studuje v USA. Její snoubenec Walter má politické vazby ve Washingtonu a Marija se díky němu účastní večírků americké smetánky. Na jednom z nich náhodou vyslechne tajnou konverzaci o spiknutí v amerických tajných službách a brzy poté ji zadrží FBI a obviní ze špionáže. Žena skončí ve vězení, kde čelí mučení.

Tak v kostce vypadá příběh seriálu Vězeňský deník. Jde o čirou fikci a propagandu. Agenti FBI jsou tu vykreslení jako psychopati, všichni vězni jsou nespravedlivě odsouzení nebo duševně nemocní. Jediným způsobem, jak stoupat po kariérním žebříčku, je podle vypravěčů být homosexuálem. Americká televize tu lidem tvrdí, že všechno je „all right“.

Případ Žukovové/Butinové dostane na starost homosexuální soudní znalec Kelvin Hughes. Jeho pracovní partnerka Nancy Bellová je čerstvou absolventkou policejní akademie a bývalou meteoroložkou. Celé obsazení seriálu je ruské a rozhovory se odehrávají v ruštině. Ani Hughes, ani Bellová se nezakládají na skutečných postavách.

Co Američan, to vášnivý rusofob, tvrdí pořad. Jakmile se Marija ocitne za mřížemi, dozorci ji svléknou do naha, uvrhnou na samotku a mučí nahrávkami křiku lidí. „Byla nevinná, její zatčení mělo sabotovat setkání Trumpa s Putinem,“ snaží se tvůrci přesvědčit publikum.

Hlavní hrdinka strojově přednáší filozofické úvahy. „Stát je progresivní pouze tehdy, když vyjadřuje zájmy avantgardy společnosti, předsunutého oddílu, který je vždy v menšině, protože většina vždy popírá změny a bojí se jich. Ale v určitém okamžiku se objeví nová menšina, s níž se včerejší avantgarda dostane do konfliktu,“ říká v jedné ze scén.

Je to pravda, trvá na svém Butinová

Přestože Butinová podle portálu Meduza trvá na tom, že s režisérem odvyprávěla v seriálu „upřímnou, syrovou, nefiltrovanou a bolestivou pravdu“, skutečnost vypadala poněkud jinak.

Butinová proslula poté, co ve Spojených státech, kam přicestovala na studentské vízum, byla v červenci 2018 zatčena. Ministerstvo spravedlnosti ji obvinilo ze „zločinného spiknutí“, protože v USA působila jako agent cizí mocnosti, aniž o tom uvědomila úřady, jak požaduje zákon.

Butinová přistoupila na dohodu s žalobci a přiznala vinu. Americký soud ji pak v roce 2019 poslal na osmnáct měsíců do vězení poté, co se doznala, že se snažila proniknout do vlivné Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a přes ruského prostředníka je předat do Moskvy. Hned po odpykání trestu, do kterého se jí započetlo devět měsíců ve vazbě, ji USA vyhostily.

Ruské úřady trvaly na tom, že kauza byla vykonstruovaná a že američtí úředníci Butinovou k přiznání donutili. V rodné zemi se Butinové dostalo okázalého přivítání. Po návratu se stala poslankyní za Putinovu stranu Jednotné Rusko a nyní patří mezi zastánce války na Ukrajině.