Kushner, který se spolu s vyslancem Stevem Witkoffem podílí na jednáních o ukončení války na Ukrajině, chválil ruského prezidenta v rozhovoru pro americký podcast MD Meets.
Putina označil za historickou postavu. „Putin je velmi organizovaný. Ať už s tím, co udělal, lidé souhlasí, nebo ne, rozhodně je politický velmistr. Je to historická osobnost,“ prohlásil. Válku na Ukrajině popsal Kushner jako zástupný konflikt, v němž evropské země podporují Kyjev proti Rusku.
Putinovi připsal zdrženlivost, protože podle něj konflikt dál nevyhrotil. „Souhlasil, že nepoužije jaderné zbraně, což je samozřejmě velká věc, a ujistil nás, že to nemá v úmyslu,“ opěvoval ruského lídra.
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Kushner zároveň odmítl stavět mírová jednání na otázkách morálky nebo spravedlnosti. „Nejde o spravedlnost ani o to, kdo má pravdu a kdo se mýlí,“ prohlásil. Za hlavní cíl označil ukončení bojů a zabránění dalším ztrátám na životech.
Jeho slova ostře odsoudil bývalý americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul. „Kdyby Rusko zůstalo na cestě pokojného sbližování s Evropou a doma se drželo demokracie a tržního hospodářství, mohlo by dnes být světovou velmocí. Putin to zničil,“ konstatoval.
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Připomněl, že se sám účastnil jednání s Putinem, ale jeho organizovanost ani schopnost dělat si poznámky mu nepřišly nijak výjimečné. „Nikdy jsem z toho ‚velkého muže‘ nebyl v úžasu jako Kushner,“ dodal McFaul.
Podobně se vyjádřila politoložka Maria Popovová z kanadské McGillovy univerzity. „Kushner mluví, jako by byl Putinovým mluvčím, a ne prostředníkem nebo americkým vyslancem. Putina chválí, popírá, že Rusko je agresor, a o ruském dobývání a okupaci Ukrajiny mluví jako o ‚míru‘,“ podotkla podle magazínu Newsweek.
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Na Kushnera zareagoval i legendární šachový velmistr Garry Kasparov. „Je snadné vypadat jako velmistr, když jsou vaši oponenti takoví břídilové jako vy,“ vzkázal zeti amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Kushnerova tvrzení vyvolala kritiku také na Ukrajině. Jeho chválu Putina a řeči o zdrženlivosti ruského prezidenta tam považují za zlehčování odpovědnosti Moskvy za válku, která zdevastovala velkou část země a připravila o život či zranila statisíce vojáků a civilistů.
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Komentátorka z Charkova Kateryna Bohuslavská označila Kushnerovu rétoriku za „hanebnou a odpornou“ a zpochybnila, zda je namístě mluvit o Putinovi jako o politickém velmistrovi, když válka stále pokračuje.
Trumpovi zmocněnci už dříve sklidili kritiku za vstřícná vyjádření vůči Putinovi. Witkoff ho v říjnu označil za humanitáře poté, co Moskva propustila Američana Stephena Hubbarda, kterého věznila od roku 2022.