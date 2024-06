Ruská flotila už připlula do Havany. Žádná hrozba, reagují USA

Do havanského přístavu připlula flotila ruského námořnictva, která zahrnuje moderní fregatu či ponorku s jaderným pohonem a která se tam zdrží do 17. června. Podle kubánské vlády jde o přátelskou návštěvu, americké zdroje to označují za vojenské cvičení. Některá média, píší, že Moskva se tak snaží demonstrovat sílu v době napětí se Západem, které vyhrotila válka na Ukrajině.