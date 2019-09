Protivzdušnou obranu v Kaliningradu zničíme dle potřeby, řekl generál USA

Americký generál Jeffrey Harrigian v úterý prohlásil, že pokud by bylo zapotřebí například zničit integrovaný systém protivzdušné obrany v kaliningradské oblasti, neměl by nikdo být na pochybách o tom, že příslušný plán pro splnění takového to cíle samozřejmě existuje.

Na výroky velitele vzdušných sil USA v Evropě, které zveřejnil časopis Breaking Defense, reagovala v pátek mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

„Za prvé to považujeme za hrozbu. Za druhé považujeme takováto prohlášení za naprosto nezodpovědná,“ řekla.

Ruské ministerstvo obrany na Harrigianovo prohlášení uvedlo, že „region je dobře chráněn“ před americkými „agresivními plány“.

Kaliningradská oblast je území, které Rusko dobylo na Německu v druhé světové válce. V zásadě slouží jako mohutné vojenské předmostí.

Oblast je i v hledáčku letců NATO, včetně českých, kteří v regionu hlídkují a chrání v něm vzdušný prostor pobaltských republik.