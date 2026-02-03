Na nový svět jsme připraveni, říká Rusko o konci jaderné dohody. Obama varuje

  13:30
Rusko je připraveno na novou realitu světa, v němž nebudou platit žádná omezení jaderného arzenálu, až tento týden vyprší smlouva Nový START. Ta Rusku a Spojeným státům až dosud stanovovala limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče. Podle ruských tiskových agentur to v úterý uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, pověřený na straně Moskvy kontrolou těchto zbraní.
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. (9. května 2025) | foto: AP

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov (14. února 2024)
Ruský prezident Vladimir Putin byl v Pekingu v doprovodu důstojníků ruských...
Barack Obama (31. ledna 2026)
Dmitrij Medveděv (29. ledna 2026)
Pokud Moskva a Washington nedosáhnou na poslední chvíli bilaterální dohody, smlouva Nový START, kterou v roce 2010 podepsali v Praze tehdejší americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv, vyprší tento čtvrtek.

„Žádná odpověď je také odpověď,“ řekl Rjabkov ruským státním agenturám v Pekingu, kam přicestoval na konzultace o strategické stabilitě. Reagoval tím na mlčení Washingtonu ohledně ruského návrhu, aby byla smlouva prodloužena o rok.

ANALÝZA: Sbohem jaderné dohodě Ruska a USA. Budou teď atomovky bez kontroly?

„Toto je nový moment, nová realita – jsme na ně připraveni,“ dodal s odkazem na situaci, kdy by dvě největší jaderné velmoci světa nebyly poprvé za více než půlstoletí nijak omezeny ve svém jaderném arzenálu.

Ruský prezident Vladimir Putin loni navrhl, aby obě strany dodržovaly ještě rok stávající limity pro rakety a jaderné hlavice, a získaly tak čas na řešení, co bude dál. Ruští představitelé uvádějí, že od Washingtonu dosud žádnou formální odpověď na tento návrh neobdrželi. Americký prezident Donald Trump na začátku ledna pouze prohlásil, že „pokud smlouva vyprší, tak vyprší“, a že by měla být nahrazena smlouvou lepší.

Zahrňme i Čínu, navrhují USA

Smlouva Nový START omezuje počet jaderných hlavic rozmístěných na strategických nosičích na 1550 na každé straně, tedy na americké i na ruské. Počet nosičů – mezikontinentálních raket na souši, raket odpalovaných z ponorek a strategických bombardérů – omezuje na 700.

Spojené státy navrhují, aby se k jednání o kontrole jaderných zbraní připojila také Čína, podle počtu jaderných hlavic třetí největší jaderná velmoc na světě. Peking však zatím nejeví ochotu tak učinit. Rjabkov v úterý řekl, že Čína v tomto ohledu zastává pevný postoj a že Rusko jej respektuje.

Obama, který stál u vzniku smlouvy, vyzval k zásahu americký Kongres. „Nebude-li konat Kongres, vyprší poslední smlouva o kontrole jaderných zbraní mezi USA a Ruskem,“ uvedl v pondělí na síti X. „To by zbytečně zmařilo desítky let diplomacie a mohlo by podnítit další závody ve zbrojení, kvůli nimž by byl svět méně bezpečný,“ dodal.

Jaderná dohoda s USA končí. Hodiny soudného dne tikají, řekl Medveděv

Medveděv v pondělí řekl, že svět by měl být znepokojen, pokud Nový START 5. února bez náhrady vyprší. „Nechci říkat, že to bude okamžitě znamenat katastrofu a že začne jaderná válka, ale každého by to přesto mělo znepokojit,“ řekl Medveděv, který je v současnosti místopředsedou ruské bezpečnostní rady. Poznamenal nicméně, že hodiny soudného dne tikají a očividně zrychlují.

Pokud jde o Írán, Rjabkov v úterý v Číně řekl, že návrhy předkládané Teheránu Spojenými státy se rovnají ultimátům. V souvislosti s Grónskem pak uvedl, že pokud Spojené státy začnou na ostrově rozmísťovat množství protiraketových systémů, Rusko to bude muset vojensky kompenzovat na vlastní straně.

