Rusové probírali použití jaderné zbraně na Ukrajině, tvrdí zdroje z vlády USA

Ruští vojenští velitelé v říjnu probírali možnost použití taktické jaderné zbraně na Ukrajině. Tvrdí to zdroje z americké vlády citované listem The New York Times. Ruský prezident Vladimir Putin, který má jediný pravomoc o jejím použití rozhodnout, se jednání nezúčastnil. Podle Bílého domu nejsou náznaky toho, že by se ruská armáda chystala jadernou zbraň použít.