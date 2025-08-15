Návrat supervelmoci. Putin chce summit s Ukrajinou jako okrajovým tématem

Ruský prezident Vladimir Putin letí na summit se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce s cílem udělat z tématu války na Ukrajině jen okrajovou záležitost. Důraz kladou jeho poradci spíš na plnou obnovu rusko-amerických vztahů zaměřených v mnoha ohledech na ekonomická témata.
Trump Putina u letadla osobně přivítá, což ukazuje, jak hodně významu vkládají oba státníci do symboliky celého setkání, které má z ruského pohledu obnovit význam Moskvy jako supervelmoci a konfliktu s Kyjevem přiřadit jen menší geopolitický význam.

Putin má na Aljašce přistát přesně v 11:00 místního času (21:00 SELČ). Kreml očekává, že jednání obou lídrů potrvá šest až sedm hodin. Oba prezidenti jsou nyní na cestě na místo setkání.

Ruští novináři za plentami, zákaz otvírání dveří. Aljašku sešněrovala přísná pravidla

„Přesně v 11:00 místního času má prezident Putin přistát v Anchorage, u letadla jej uvítá prezident Trump,“ řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ruské státní televizi. Dodal, že pokud páteční jednání přinese výsledky, Kreml se nebrání následnému třístrannému setkání s ukrajinskými představiteli.

Putinův vyjednavač Kirill Dmitrijev v pátek náladu před setkáním označil za „bojovnou“, píše agentura TASS. „Prezidenti budou diskutovat o celém spektru vztahů mezi USA a Ruskem, nejen o Ukrajině, a jejich rozhovory budou zaměřeny na obnovení vztahů,, a to nejen v ekonomice,“ podotkl Dmitrijev, který je zodpovědný za investice a hospodářskou spolupráci.

Jedním z témat summitu bude také obnova kontroly nad strategickými útočnými zbraněmi.

Šéf Kremlu cestou na Aljašku udělal zastávku v Magadanu na ruském Dálném východě, který od Anchorage dělí ještě 3200 kilometrů. Podle Peskova bude cestou do Anchorage studovat materiály, které se týkají různých témat summitu, od ukončení války proti Ukrajině přes regionální a mezinárodní problémy až po citlivé otázky bilaterálních vztahů mezi Moskvou a Washingtonem a možnosti ekonomické spolupráce.

„Společná tiskovka jen v případě úspěchu“

Summit, který se uskuteční na vojenské základně Elmendorf-Richardson, začne ve 21:30 SELČ setkáním obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků, uvedl dříve Kreml. Poté bude následovat jednání americké a ruské delegace na pracovním obědě.

Rusko dál zabíjí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek řekl, že Rusko před summite pokračuje v útocích na Ukrajinu, ale jeho pokus demonstrovat sílu novým útokem na východě země selhal.

„V den jednání zabíjejí lidi. A to vypovídá o mnohém. Válka pokračuje. Pokračuje právě proto, že neexistuje žádný rozkaz ani náznak toho, že by se Kreml chystal ji ukončit,“ dodal.

Té části jednání Trumpa a Putina, která se měla odehrát mezi čtyřma očima, se mají zúčastnit také poradci, dodal Peskov.

Každá delegace bude mít pět členů a přítomni budou rovněž experti. Na ruské straně budou kromě Putina poradce Jurije Ušakova a šéfa diplomacie Srgeje Lavrova také ministři obrany a financí Andrej Belousov a Anton Siluanov a rovněž Putinův vyjednavač Dmitrijev.

Složení americké delegace mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová Leavittová bezprostředně neupřesnila, podle portálu The Guardian budou Trumpa doprovázet mimo jiné ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth nebo zmocněnec Steve Witkoff.

Trump a Putin po summitu uspořádají společnou konferenci, uvedl Ušakov. Trump nicméně prohlásil, že případě neúspěšné schůzky se vyjádří na samostatné tiskové konferenci.

V Rusku bobtná nervozita. Chystá se na Aljašce na Putina atentát?

Trump na Aljašce podle harmonogramu Bílého domu stráví zhruba sedm hodin, po jednáních se hned vrací do Washingtonu. Chystaný odlet amerického prezidenta z Anchorage zpět do Washingtonu je podle Bílého domu plánovaný na sobotu 03:45 SELČ. Ihned po jednáních podle Ušakova odletí také ruská delegace.

Válka na Ukrajině

