Trump v úterý řekl, že k ruským břehům rozmístil jednu nebo dvě ponorky. Už v srpnu oznámil, že nařídil přesun dvou jaderných ponorek do „příslušných oblastí“ v reakci na provokativní jaderné hrozby Medveděva.
Rusko válku nepotřebuje, natož proti frigidní Evropě degenerátů, říká Medveděv
„Nová epizoda thrillerového seriálu,“ napsal Medveděv v angličtině na síti X. „Trump opět vytáhl historku o ponorkách, které údajně poslal k ruským břehům, a tvrdí, že jsou velmi dobře ukryté,“ dodal.
„Jak se říká, je těžké najít černou kočku v temné místnosti – obzvlášť když tam žádná není,“ uvedl Medveděv.
Trump přitvrzuje po ruských výhrůžkách, nařídil přesun dvou jaderných ponorek
Pokračuje tak slovní přestřelka mezi Trumpem a Medveděvem, který v současnosti působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady. V úterý Trump nazval ruského exprezidenta „hlupákem“, který pracuje pro ruského prezidenta Vladimira Putina a vyhrožuje jadernou válkou.