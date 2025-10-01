Nový díl thrilleru. „Hlupák“ Medveděv se po hrozbě ponorkami vysmívá Trumpovi

  10:27
Americký prezident Donald Trump nedostál svému slibu vyslat k ruským břehům americké jaderné ponorky, žádné tam nejsou. V ironicky laděném příspěvku na síti X to uvedl bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv.
Trump v úterý řekl, že k ruským břehům rozmístil jednu nebo dvě ponorky. Už v srpnu oznámil, že nařídil přesun dvou jaderných ponorek do „příslušných oblastí“ v reakci na provokativní jaderné hrozby Medveděva.

„Nová epizoda thrillerového seriálu,“ napsal Medveděv v angličtině na síti X. „Trump opět vytáhl historku o ponorkách, které údajně poslal k ruským břehům, a tvrdí, že jsou velmi dobře ukryté,“ dodal.

„Jak se říká, je těžké najít černou kočku v temné místnosti – obzvlášť když tam žádná není,“ uvedl Medveděv.

Pokračuje tak slovní přestřelka mezi Trumpem a Medveděvem, který v současnosti působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady. V úterý Trump nazval ruského exprezidenta „hlupákem“, který pracuje pro ruského prezidenta Vladimira Putina a vyhrožuje jadernou válkou.

