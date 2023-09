Rozdělená východní Asie. Neshody bují kvůli ruské agresi a čínské rozpínavosti

Summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie a jejich devíti partnerských zemí v indonéské metropoli v indonéské metropoli navenek dominovala vyjádření politiků k bezpečnostní situaci.

Podle americké viceprezidentky Kamaly Harrisové je Washington nadále „znepokojen provokativními čínskými aktivitami v Jihočínském a Východočínském moři“ a odsuzuje „brutální útok“ Ruska na Ukrajinu.

„V Indo-Pacifiku a po celém světě rovněž vidíme narůstající hrozby pro mezinárodní řád založený na pravidlech,“ prohlásila Harrisová, podle níž podobné postoje sdílí řada zemí sdružení.

Americká viceprezidentka kromě toho označila za obrovskou chybu možné rozhodnutí Severní Koreje dodat Moskvě zbraně. „Myslím, že by to byla obrovská chyba. Plán, že by za tímto účelem dodávali munici, je obrovská chyba. Jsem také pevně přesvědčena, že Rusko i Severní Koreu to ještě více izoluje,“ řekla Harrisová. Dodala, že kdyby Moskva požádala o pomoc Pchjongjang, bylo by to „projevem zoufalství“.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během summitu prohlásil, že se Washington snaží dostat Ukrajinu na agendu setkání, které se má věnovat úplně jiným věcem.

Čínský premiér Li Čchiang v kritice Číny, k níž se přidalo například Japonsko, viděl snahu rozdělit země regionu na dvě soupeřící skupiny. „Konfrontace neplodí vítěze, vzájemně prospěšná je spíše spolupráce, kterou chtějí lidé a které patří budoucnost,“ řekl. Peking se podle něj pokouší v Jihočínském moři udržet stabilní situaci, s čímž však nesouhlasil japonský premiér Fumio Kišida. Čína si dělá nárok na většinu ostrovů v tomto moři a vysílá do oblasti svá plavidla, což vede ke sporům s Filipínami a dalšími státy.

Indonéský prezident a hostitel summitu Joko Widodo nabádal mocnosti, aby se snažily uklidnit současné geopolitické napětí. „Všichni jsme odpovědní za to, aby nevznikl nový konflikt, nové napětí, nová válka. Zároveň je naší odpovědností i snížení napětí,“ prohlásil během posledního dne summitu.

O zlepšování vztahů některých zemí by mohla svědčit dnešní schůzka mezi Li Čchiangem a jeho australským protějškem Anthonym Albanesem. Ten po ní oznámil záměr ještě letos navštívit Peking jako první šéf australské vlády po sedmi letech.