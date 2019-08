Válku jsme vyhráli my. Rusové, Američané i Britové si přivlastňují prvenství

Podle nedávného průzkumu respondenti z řad Rusů, Američanů i Britů uvedli, že jejich vlast přispěla k vítězství z více než poloviny. Rusové si přičítají 75 procentní zásluhu, Američané 54 procentní a Britové 51 procentní.

Obyvatelé sedmi dalších států z koalice spojenců připisují Rusku v průměru jen 20procentní zásluhu, USA 27procentní a Británii 19procentní. Přínos Moskvy, Washingtonu i Londýna hodnotí podobně i Němci, Japonci a Italové, jejichž předci bojovali v hitlerovské koalici.

Výzkumníci hovoří o „národním narcismu“ Rusů, Američanů i Britů, tedy sklonu vidět sebe v lepším světle než ostatní.

Národní narcismus se projevil i v předchozí studii, která se Rusů, Britů a dalších ptala na příspěvek jejich vlastí do světových dějin. I tehdy se velké sebepřeceňování objevilo u Rusů i Britů.

Zjištění o vnímání druhé světové války vycházejí z odpovědí 1338 lidí starších 18 let z 11 zemí (osmi z koalice spojenců a tří z hitlerovské koalice). Více než sto občanů každého státu vyzpovídali experti z Washingtonské univerzity v St. Louis. Své intuitivní výsledky zveřejnili v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.



Západní popkultura přehlíží východní frontu

Odhadované vojenské oběti Sovětského svazu dosáhly přibližně 9,75 milionu, Spojených států 417 000 a Británie 384 000. „Pokud ztrát ve válce bereme jako vyjádření příspěvku zemí, (potom) Sovětský svaz nesl velkou část břemene,“ uvedl hlavní autor studie, psycholog Henry Roediger.

„Samozřejmě nemůže existovat úplně přesný, objektivní odhad procentuálního podílu té které země na bojích druhé světové války. Ale přibližným měřítkem, které může diskusi nasměrovat, je počet vojenských obětí,“ dodal.

„Zdá se však, že lidé v dalších deseti zemích minimalizují sovětské příspěvky v porovnání s těmi americkými,“ citoval jej britský list Daily Mail.

Jedním z důvodů může být to, že globálně rozšířené americké filmy i literatura se věnují hlavně západní frontě a Pacifiku, kde s hitlerovskou koalicí válčily především USA. Mnohem méně pojednávají o východní frontě, kde rozhodující úlohu sehrál Sovětský svaz.

„Většina Američanů by byla patrně překvapena, že (jen) v bitvě u Stalingradu zahynulo zhruba 1,1 milionu sovětských vojáků. Tedy téměř dva a půl krát víc než amerických za celou válku,“ upozornil Daily Mail.

Vysoké sebevědomí Rusů může být podle výzkumníků jednoduše důsledkem toho, že ve výuce dějepisu se u nich obecně vyzvedávají slavné okamžiky národní historie.

Autoři vidí význam studie v připomenutí, že lidé posuzují vliv svého národa silně etnocentricky. A že stejné události se v různých kolektivních pamětech uchovávají v jiné podobě. Odlišný pohled na dějiny přitom ovlivňuje i konfliktní vnímání současnosti a může napomoci předpovědět budoucí jednání.

Oslavy konce druhé světové války v Moskvě (9.5.2019):