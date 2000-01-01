náhledy
Blíží se summit o ukončení války na Ukrajině, mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, který se uskuteční na Aljašce. Ta právě historicky patřila Rusku až do roku 1867, kdy ji koupily USA. A stopy historie jsou na jejím území více než patrné. Někteří se historických paralel obávají, třeba novinář Štěpán Černoušek. „Symbolika té schůzky je vlastně dost děsivá,“ píše. Portál iDNES.cz tak přináší přehled těch nejzajímavějších lokací.
Autor: Štěpán Černoušek
Rusko – americká budova číslo 29, známá také jako Tilsonova budova, je jediná ruská komerční stavba v Sitce. „Budova č. 29 byla postavena v roce 1852 Rusko-americkou společností za účelem zajištění ubytování pro její zaměstnance. Konstrukce byla typicky ruská – s dvoupatrovou tesanou srubovou konstrukcí na kamenném základu, vysokým podkrovím a vysokou sedlovou střechou s taškami,“ stojí na oficiálním webu Správy amerických národních parků.
Autor: NPS
Nikolajevsk je vesnice v okrese Kenai ve státě Aljaška, má přes 300 obyvatel a etnicky je převážně ruským městem. Žije zde velká skupina starověrců, která se hlásí k ruskému pravoslavenství. Na snímku je jeden z kostelů.
Autor: Štěpán Černoušek
Kodiak – Russian Magazin je jednou z nejvýznamnějších historických budov na Aljašce. Byl postaven kolem roku 1810 a původně sloužil jako skladiště pro Rusko-americkou společnost, která tehdy ovládala tento region. Po prodeji Aljašky Spojeným státům přešel objekt do soukromého vlastnictví, později sloužil i jako rodinný dům. Po zemětřesení v roce 1964 přešla budova do majetku města a byla přeměněna na muzeum. Dnes je tato národní historická památka centrem, které uchovává a představuje kulturní i přírodní dědictví ostrova Kodiak. Zároveň jde o nejstarší dochovanou dřevěnou stavbu na západním pobřeží Severní Ameriky.
Autor: NPS
„Dřevěný pravoslavný kostel svatého Mikuláše z roku 1962 obklopuje unikátní hřbitov, na němž místo klasických hrobů stojí domečky pro duchy zemřelých. Ty připomínají domečky pro panenky a odkazují na šamanskou minulost Athabasků. Podobné pohřební stavbičky lze najít na mnoha místech centrální Aljašky, avšak hřbitov v Eklutně je z nich největší,“ přibližuje novinář Štěpán Černoušek.
Autor: Štěpán Černoušek
Hřbitov u pravoslavného kostela svatého Mikuláše působí nezvykle — mísí se zde zvuk pravoslavných chorálů a kříže s americkými vlajkami a vlasteneckými nápisy. „Hřbitov pravoslavných Indiánů – Athabasků je kombinací šamanských domků pro duše zemřelých, pravoslavných křížů a amerických vlajek,“ popisuje novinář Štěpán Černoušek na svém Facebooku.
Autor: Štěpán Černoušek
Pravoslavný kostel Nanebevzetí Panny Marie na poloostrově Kenai je nejstarší stojící ruský pravoslavný kostel na Aljašce. Stojí zde od roku 1896, kdy nahradil původní konstrukci z roku 1841.
Autor: Štěpán Černoušek
Kostel Proměnění Páně v Ninilčiku je historický ruský pravoslavný chrám z roku 1901. Vedle něj leží hřbitov pravoslavných Indiánů, kde se mísí prvky americké a ruské pravoslavné kultury. „Ninilčik založili v roce 1847 pravoslavní misionáři z ruské Kalugy, když sjednotili kmeny indiánských Athabasků a Inuitů, soupeřící o přístup k moři a bohatá loviště. Po prodeji Aljašky v roce 1867 Ninilčik neopustili; jejich kreolští potomci zde žijí dodnes a ruskou pravoslavnou víru i kulturu považují za hlavní pojítko, které je na břehu poloostrova Kenai drží pohromadě,“ uvádí novinář Štěpán Černoušek.
Autor: Štěpán Černoušek
Kaple sv. Alexandra Něvského v Akutanu je historická kaple z roku 1918, založená v tradici ruské pravoslavné víry.
Autor: Etaohc - Wikipedia
Pravoslavný kostel Nanebevstoupení Páně s typickými cibulovitými kopulemi stojí pravděpodobně na místě původní stavby z roku 1826 a patří k nejstarším dochovaným kostelům na Aljašce. Je významný jako centrum, odkud ruští misionáři šířili své náboženství mezi místní Aleuty. Jejich misijní činnost byla natolik úspěšná, že dnešní aleutská populace je stále silně ortodoxní.
Autor: Profimedia.cz
Tento park, známý jako Castle Hill, patří k historicky nejvýznamnějším místům na Aljašce. Původně jej obývali domorodí Tlingité, kteří zde vybudovali strategické opevnění. V letech 1804–1867 místo obsadila a jako obchodní centrum využívala Rusko-americká společnost. Právě zde v roce 1867 proběhlo symbolické předání Aljašky Spojeným státům. Dnes je Castle Hill státní historickou lokalitou a zároveň národní historickou památkou. Na vrchol kopce vede plně přístupná stezka, z níž se otevírá nádherný výhled na centrum Sitky a její nábřeží.
Autor: ČTK
Ruský biskupský dům byl postaven v letech 1841–1843 a dnes je součástí Sitka National Historical Park, kde slouží jako muzeum. Býval domovem a administrativním centrem Ivana Veniaminova, prvního aljašského biskupa, a patřil k hlavním sídlům ruské pravoslavné církve na území Aljašky. Jde o jednu z nejvýznamnějších dochovaných ruských staveb této éry.
Autor: Profimedia.cz
Katedrála svatého Michaela v aljašské Sitce je významným pravoslavným svatostánkem a symbolem ruského vlivu v regionu. Na jejím místě stála nejstarší pravoslavná katedrála v USA, postavená v roce 1834, kterou však v roce 1966 zničil požár. Současná stavba je věrnou rekonstrukcí původní podoby. Její zelené kopule a zlaté kříže tvoří výraznou dominantu města a připomínají éru ruské přítomnosti na Aljašce.
Autor: Profimedia.cz