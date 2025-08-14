Znepokojivé pozadí schůzky Trump–Putin. Ruské stopy jsou na Aljašce stále patrné

Blíží se summit o ukončení války na Ukrajině mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, který se má uskutečnit na Aljašce. Ta historicky patřila Rusku až do roku 1867, kdy ji Spojené státy odkoupily, a stopy této minulosti jsou zde dodnes patrné. Někteří v tom vidí znepokojivé historické paralely, například novinář Štěpán Černoušek, který píše: „Symbolika té schůzky je vlastně dost děsivá.“ Portál iDNES.cz proto přináší přehled nejzajímavějších míst, která připomínají ruskou éru Aljašky.
Město starověrců Nikolajevsk. Budova číslo 29, v minulosti patřila Rusko - americké společnosti a sloužila k... Pravoslavný kostel ve vesnici starověrců Nikolajevsk. Budova Kodiak Russian Magazin, dnes muzeum historie. Pravoslavný kostel svatého Mikuláše v městečku Eklutna s nápisy v anglickém a... Hřbitov pravoslavných Indiánů u vesnice Eklutna. Vstup do pravoslavného kostela na poloostrově Kenai. Hřbitov u kostela Proměnění Páně v Ninilčiku. Historická kaple sv. Alexandra Něvského ruského pravoslavného kostela v Akutanu... Pravoslavný kostel Svatého Nanebevstoupení (Church of the Holy Ascension) na... Symbolické místo Castle Hill na Aljašce. Ruský biskupský dům (Russian Bishop’s House) v Sitce na Aljašce.

Ruská delegace už je na Aljašce, v Anchorage protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace už ve většině přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí...

Trump a Putin zahájili na Aljašce jednání, USA chtějí příměří na Ukrajině

Přímý přenos

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin zahájili v pátek na Aljašce první jednání. Státníci se předtím přivítali na vojenském letišti v Anchorage. Trumpovým hlavním...

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  21:54

Vladimir Putin

Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...

15. srpna 2025  21:44

