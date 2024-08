Mezi ruskou smetánkou vládne panika, vpád Ukrajinců se táhne příliš dlouho

„Mezi mými spolupracovníky roste panika,“ řekl portálu Vjorstka zdroj z kanceláře moskevského starosty Sergeje Sobjanina. Situaci přirovnal ke startu ruské invaze na Ukrajinu. „Také tehdy se zdálo, že to nebude trvat dlouho, ale ukázalo se, že to bude dlouhodobá záležitost,“ popsal.

Ruští představitelé se v počátcích války domnívali, že Moskva ovládne Ukrajinu maximálně do týdne. To se ale ukázalo jako mylná domněnka – boje trvají už dva a půl roku. Stejnou chybu nyní ruští úředníci udělali v odhadu délky ukrajinského útoku v ruském pohraničí.

Moskva v Kurské oblasti už druhým týdnem bojuje s tisícovkami ukrajinských vojáků, kteří jsou až 35 kilometrů uvnitř ruského území. Ukrajinské formace v regionu stále vedou ofenzivu a ruským silám se je nedaří zatlačit.

„V prvních dnech útoku se život politické elity příliš nezměnil. Kurská oblast nebyla hlavním tématem rozhovorů. Ale postupně jsme se začali bát, hlavně po zničení ruského vojenského konvoje u města Rylsk,“ dodal zdroj.

Ukrajinci podle velitele jejich sil Oleksandra Syrského ovládli území o rozloze 1150 kilometrů čtverečních a 82 obcí. Ukrajinská armáda má plnou kontrolu nad městem Sudža, kde je poslední funkční tranzitní bod pro vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Kyjev rovněž zřídil první úřad vojenského velitele v obsazené části Kurské oblasti.

„Všichni čteme proválečné blogery“

Ruská politická smetánka nyní bedlivě sleduje zprávy z Kurského oblasti a její členové si navzájem posílají sdělení prokremelských blogerů.

„Ministerstvo obrany říká jednu věc a my to veřejně tlumočíme, ale mezitím všichni čteme válečné zpravodaje, kteří se navážejí do náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova a říkají, že jsme první dny situaci ani nemonitorovali,“ cituje Vjorstka nejmenovaného ruského senátora.

Ruští prováleční blogeři si vůči armádnímu velení země neberou servítky. Viní ho z nedbalosti, nepřipravenosti i lží. Agentura Bloomberg uvedla, že Gerasimov zřejmě nebral vážně varování ruské rozvědky, že se ukrajinské formace shromažďují u hranic, a to celých čtrnáct dní před útokem.

Ruští propagandisté volají po odvetě. Exprezident Dmitrij Medveděv po vpádu vyzval k dobytí Kyjeva a dalších ukrajinských měst. Jiní volali po nasazení taktických atomových zbraní, a to nejen na ukrajinském území, ale paradoxně také na tom ruském.

„Nálada mezi úředníky je úzkostná. Kolegové se ale staví optimisticky k hlášenému nárůstu počtu narukujících mužů,“ konstatoval senátor. Podle portálu Meduza je tato skutečnost ale spíše důsledkem toho, že ruské ministerstvo obrany od konce července nabízí novým smluvním vojákům z řad obyvatel Moskvy bonus 1,9 milionu rublů (téměř 490 tisíc korun).

Další zdroj, blízký Státní dumě, uvedl, že úředníci jsou znepokojení tím, že bitva zuří jen 500 kilometrů od Moskvy. „Boje jsou blízko. Lidé trpí a evakuují se pouze několik hodin jízdy od metropole,“ řekl. Z Kurské oblasti se podle tamních úřadů evakuovalo na 120 tisíc obyvatel.

Portál Kozlov s odkazem na kontakty v Kremlu uvedl, že vpád znervóznil i prezidenta Vladimira Putina. Šéf Kremlu vypadal v televizi naštvaně, když poslouchal hlášení svých generálů. „Pro prezidenta je to políček do tváře. Už několik dní nejsme schopni zatlačit nepřítele zpět,“ uvedl jeden z kontaktů.

Putin v reakci pověřil dohledem na ruskou vojenskou akci vůči ukrajinské ofenzivě svého poradce a bývalého osobního strážce Alexeje Ďumina.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Kyjev nemá zájem na okupaci ruského území, ale smyslem operace je ochrana Ukrajinců.

„Máme zájem na zničení mnoha ruských vojenských objektů, vytlačení zbytků ruských jednotek za linie, které umožňují dělostřelecké a balistické útoky na ukrajinské území, na vytvoření bezpečnostního pásu kolem ukrajinských hranic a zničení vojenské logistiky a infrastruktury,“ řekl ve čtvrtek šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak.

Ukrajina se ruské agresi brání už přes 900 dní. Ukrajinci vpád ruských vojsk na své území zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Rusové ale části ukrajinských regionů na východě a jihu země nadále okupují a boje pokračují. Na východní Ukrajině v poslední době ruská invazní vojska pomalu, ale setrvale postupují, mimo jiné k městu Pokrovsk.