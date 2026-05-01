Putinova dcera ovládne tajné AI centrum. Nepustí nás k superpočítači, zuří vědci

Projekt soustřeďuje několik klíčových částí pod jednu střechu. Zahrnuje institut umělé inteligence, nově vzniklou fakultu i výzkumné centrum. Doplňuje je také výkonný superpočítač MGU-270.
Podle portálu The Moscow Times projekt zapadá do širší snahy Kremlu posílit domácí kapacity v oblasti umělé inteligence, zvlášť v situaci, kdy sankce a exportní omezení komplikují přístup k moderním západním technologiím. „Zároveň ukazuje, jak výraznou roli hrají lidé blízcí politickému vedení v klíčových odvětvích,“ podotýká web.
Nová Fakulta umělé inteligence zahájila činnost v minulém týdnu. Vede ji matematik a fyzik Ivan Oseleděc. Fakulta přijme jen omezený počet studentů bakalářského i magisterského studia, část míst financuje stát a školné patří k vyšším v zemi – přijde na 140 tisíc korun ročně.
Část vědecké obce ale vznik samostatné fakulty zpochybňuje. Kritici tvrdí, že univerzita mohla umělou inteligenci začlenit do existujících oborů místo vytváření nové struktury. „Proč vzniká nová fakulta a ne jen katedra? Tomu nerozumím,“ řekl jeden z vědců webu T-Invariant. Působí to jako snaha vybudovat si vlastní mocenské území,“ dodal.
Další otázky vyvolává omezený přístup k projektu. K novým zařízením, zejména k superpočítači, se dostane jen velmi úzký okruh lidí a ani odborníci z univerzity k nim nemají plný přístup.
„Už druhým rokem se ptám, co se tam pod Tichonovovou vlastně děje. Jen pokrčí rameny,“ uvedl další výzkumník. Dodal, že zaměstnanci se o nové fakultě i spuštění superpočítače dozvěděli až z médií.
Jedním z důvodů opatření může být podle The Moscow Times i skutečnost, že superpočítač MGU-270 využívá specializované čipy americké společnosti Nvidia, nezbytné pro trénování systémů AI.
Podle dostupných informací je Rusko získalo nepřímo, což ukazuje, jak složité je dnes pro zemi zajistit si špičkové technologie.
Tichonovová stojí za řadou státem podporovaných technologických projektů a dlouhodobě se pohybuje v ruském výzkumném prostředí. Vedla například fond Innopraktika, který propojuje univerzity s průmyslem.
Dříve byla vdaná za ruského podnikatele Kirilla Šamalova, syna jednoho z Putinových blízkých spojenců. Nyní je spojována s baletním tanečníkem Igorem Zelenským, se kterým má dítě.
Šéf Kremlu má oficiálně dvě dcery, obě z manželství s Ljudmilou Putinovou. Maria (dnes Voroncovová) se narodila v Leningradu v roce 1985. Jekatěrina přišla na svět roku 1986 v Drážďanech v tehdejším východním Německu, kde Putin pracoval jako důstojník tajné služby KGB.
Prezident má podle investigativců také dva syny s bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou Chlapci se jmenují Ivan a Vladimir. Narodili se v letech 2015 a 2019. Kromě nich má Putin navíc třiadvacetiletou dceru, kterou zplodil s podnikatelkou Světlanou Krivonogichovou. Dívka žije ve Francii, média opakovaně upozornila na její výraznou podobu s otcem.