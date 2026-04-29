Ruský radarový systém Nebo-M našly drony 429. samostatné ukrajinské brigády Achilles. Ukrýval se necelých 100 kilometrů od ukrajinských státních hranic v Belgorodské oblasti u vesnice Ukolovo. Zásah byl úspěšný.
„Úder byl zaměřen na nejzranitelnější část systému, čímž bylo znemožněno jeho další používání,“ informovala jednotka Achilles na síti X a z vydařené mise zveřejnila také minutový videozáznam.
Nebo-M je multifunkční mobilní radarový systém určený k detekci aerodynamických a balistických cílů ve středních a vysokých výškách. Dokáže detekovat letadla na vzdálenost až 500–600 km a balistické cíle na vzdálenost až přibližně 1 500 km. Nenápadné cíle dokáže detekovat na vzdálenost 200 až 400 kilometrů. Malé cíle jako řízené střely či bezpilotní letouny zachytí mezi 50 až 150 kilometry. Odborníci odhadují jeho cenu na 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun).
O akci informoval také web Ukrajinska pravda.