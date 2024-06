Rusko nabízí unesené ukrajinské děti k adopci přímo na vládních stránkách

Rusko na vládních stránkách nabízí adopci dětí unesených z Ukrajiny. Vyplývá to ze zjištění, která zveřejnil deník The Financial Times (FT). Podle něj doplňují rostoucí počet důkazů o možných válečných zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných Ruskem na Ukrajině. Všem dětem je mezi osmi a 15 lety.