V Kursku je to jak na dovolené, líčí Ukrajinci. Kreml učí Rusy „nový normál“

„Tady je to jak na dovolené, když to srovnám s tamtím. Když jsme přijeli, usmíval jsem se jak v reklamách na zubní pasty. Cítili jsme euforii, úlevu,“ směje se třicetiletý Serhij, jehož jednotka byla ze zákopů na zdevastovaném Donbase převelena do Kurské oblasti v Rusku.

Serhij spolu se svými spolubojovníky předtím bránil město Toreck, kde zažil nekončící ostřelování. Morálku ničilo čím dál vyšší množství zabitých kolegů. Přesun tak přivítal. A zranění na hlavě, které mu způsobil šrapnel, když se na kurské frontě vracel se zásobami, je prý nic proti tomu, co jeho jednotka zažívala na Ukrajině.

Říká, že tam s Rusy bojovali „o hromadu trosek“. „Nestojí tam jediný dům,“ popisoval pro list The Times, zatímco se na veřejnost dostávaly zprávy, že se ruské jednotky chlubí dobytím vesničky Ňju-Jork. Rusové u Pokrovsku a Torecku hlásí v poslední době postup a podle dostupných informací tam nyní směřuje hlavní nápor ruské doněcké ofenzívy, který neustává ani po nečekaném vpádu ukrajinských vojáků do Kurské oblasti.

Institut pro studium války napsal, že ruské jednotky nedávno obsadily obec Ptyče nacházející se jihovýchodně od Pokrovsku a postoupily dále na jih. Potvrzuje to ruská tvrzení, že invazní síly před tím obsadily zbytek východního břehu Karlivské nádrže. Nedávný postup Rusů na dalším úseku této fronty podle institutu pravděpodobně přiměl Ukrajince ke stažení vojáků z některých míst.

Vpád do Kursku ještě Rusy z Donbasu neodlákal a i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poznamenal, že jsou obě fronty úzce propojené. „Pokud by naši partneři zrušili všechna současná omezení pro použití zbraní na ruském území, nemuseli bychom fyzicky vstupovat zejména do Kurské oblasti, abychom ochránili naše ukrajinské občany v příhraničních obcích a eliminovali ruský agresivní potenciál,“ řekl v projevu ukrajinským diplomatům.

A podotkl, že je situace na východní frontě v Donbasu už tak zoufalá, že „jakékoli další zdržování ze strany našich partnerů, pokud jde o prostředky dlouhého dosahu, se stává de facto možná nejúčinnější podporou útočného potenciálu Ruska“.

Serhij se vrací k obraně Pokrovsku, jednoho z klíčových logistických uzlů v Doněcké oblasti, který je nyní podle britského deníku natolik ohrožen, že ukrajinská armáda zvažuje, že raději zaujme obranné pozice jinde. „Občas jsme ztratili až příliš lidí v boji o pár metrů,“ líčí a vzpomene i tragické bitvy o Bachmut a Severodoněck. „Nevím, co se stane s Pokrovskem, ale bude zničen. Bojují o ruiny,“ dodává.

Jeho pozice u Torecku nyní zaujaly záložní jednotky. Ukrajinský voják také míní, že se v Kurské oblasti ještě chvíli zdrží. „Nějaký čas tu budeme. Rozšíření fronty bude znamenat, že tu Rusové budou muset nasadit víc sil. Očekáváme, že jim brzy nadělíme další překvapení,“ míní voják, který po pondělním náletu skončil v nemocnici v ukrajinském městě Sumy.

Spolu s ním se tam léčil i devětadvacetiletý voják s přezdívkou Joker. Ten utrpěl zranění při dronovém a dělostřeleckém útoku. Právě byl na evakuační misi a snažil se hluboko z ruského území, zhruba padesát kilometrů od hranic, dostat zraněné muže. I přesto byl Joker spokojený, že může být právě v Kursku. Předtím působil na frontě u Záporoží. „Tady nemáme depresi. A to je dobré,“ říká ukrajinský voják.

„Když jsme přijeli do Kurské oblasti, viděli jsme, v jakém šoku tamní lidé jsou. Oni žijí v jiné realitě. Mají pocit, že už se válka skoro přesunula na území evropských států a že jim nic nehrozí. Teď se ocitli ve zcela jiné situaci,“ podotkl minulý týden také poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak s tím, že jedním z cílů této překvapivé akce je ukázat selhání Ruska.

To se však nyní zřejmě snaží přesvědčit občany Kurské oblasti, že přítomnost Ukrajinců je tam „nový normál“. Nejmenované ruské vládní zdroje blízké Kremlu to řekly nezávislému portálu Meduza. Ruská propaganda podle nich šíří narativ, že se znovudobytí tohoto území musí odložit. A to dokud nedojde k „nevyhnutelné“ ukrajinské porážce na východě Ukrajiny, dodává Institut pro studium války.

Všichni ruští představitelé, s nimiž Meduza hovořila, jsou ostatně přesvědčení, že boje v Kurské oblasti mohou trvat několik měsíců. Zdroj blízký ruské vládě upřesňuje: toto hodnocení je „poměrně optimistické – pokud vše vyjde“.