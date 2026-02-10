Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium

Fotogalerie 12

Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla. (24. prosince 2024) | foto: Yuri Smityuk / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Jan Hron
  19:03
Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet zraněných a zabitých Rusů. Ukrajinci i pozorovatelé se proto ptají, nakolik budou Rusové schopni toto tempo ztrát udržet.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Rusko v lednu ztratilo 31 700 vojáků, o 9 tisíc více, než kolik ruské jednotky ve stejném období získaly posil, uvedl hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj. Podle něj bude tento trend pokračovat i v dalších měsících.

Ukrajinský generální štáb v pondělí uvedl, že od počátku invaze na Ukrajinu 24. února 2022 Rusko ztratilo přibližně 1 247 580 vojáků. Jen za poslední den to bylo 1 250 příslušníků ruských ozbrojených sil.

„Rusové by mohli předejít zbytečným úmrtím na bojišti, kdyby vojáky neposílali na smrt jen proto, aby mohli vykazovat územní zisky.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy

Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se...

Obyvatelé Barcelony sousedící s chrámem Sagrada Familia nevzdávají svůj boj proti dokončení této dominanty. Součástí plánu je výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů...

Veřejné rozloučení s Janou Brejchovou zorganizuje rodina. Podívejte se kdy a kde

Jana Brejchová

Poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou pro veřejnost zorganizuje rodina. Proběhne v úterý 17. února v kině Lucerna v Praze, uvedla Tereza Brodská, dcera zesnulé herečky.

10. února 2026  18:44,  aktualizováno  19:13

Okamurův rekord má být důvod pro jeho neomezené právo mluvit? ptá se Richterová

Přímý přenos
Olga Richterová (Piráti) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)

Poslanci začali projednávat návrh na změnu svého jednacího řádu kvůli snaze omezit obstrukce. „Na sílu chtějí prosadit například neodůvodnitelné neomezené přednostní právo pro Tomia Okamuru jako...

10. února 2026  5:30,  aktualizováno  19:05

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

10. února 2026  19:03

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se rozhodl muž ze středních...

10. února 2026  18:55

Cibulka a Jagelka jednali s Klempířem. Zněl jako z jiné planety, řekli

Michal Jagelka a Aleš Cibulka (vlevo). (10. února 2026)

Ministr kultury Oto Klempíř pozval na svůj rezort moderátory Michala Jagelku a Aleše Cibulku. Ti sdělili, že s ním mluvili o osudu veřejnoprávních médií, ale i o jeho osobě či o Filipu Turkovi. „Pan...

10. února 2026  9:59,  aktualizováno  18:26

Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, jeho řidič zemřel

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února...

Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu byl...

10. února 2026  15:56,  aktualizováno  18:26

Jako gamblerství či drogy. Meta a Google čelí obvinění, že u dětí pěstují závislost

ilustrační snímek

Společnosti Meta a Google v přelomovém soudním procesu v Los Angeles čelí obvinění, že své sociální sítě a platformy záměrně navrhly tak, aby si na nich děti vypěstovaly závislost. Žalující strana...

10. února 2026  18:21

Nejen snížení počtu vojáků. EU připravuje celý seznam ústupků, které chce od Ruska

Vlajka Evropské Unie.

Evropská unie připravuje seznam ústupků, které by měla požadovat od Ruska jako součást dohody o ukončení války na Ukrajině. Na seznamu by mohl být požadavek návratu všech unesených ukrajinských dětí...

10. února 2026  18:05

Patrioti vyloučili Bartůšek kvůli poškození dobrého jména, tvrdí europoslanec ANO

Devětatřicetiletá Nikola Bartůšek byla dvojkou koalice Přísahy a Motoristů a...

Patrioti pro Evropu (PfE) vyloučili europoslankyni Nikolu Bartůšek z důvodu poškození dobrého jména frakce, řekl lídr české delegace v této parlamentní skupině a europoslanec za hnutí ANO Ondřej...

10. února 2026  12:17,  aktualizováno  17:54

Vnitru se zadařilo, zabaveného ikonického mustanga udalo za více než dva miliony

Veterán Ford Mustang Fastback GTA S390 z roku 1967 zabavili policisté, nyní...

Skončila dražba veteránů, o níž začátkem února informovalo ministerstvo vnitra. V rámci ní se podařilo prodat Ford Mustang Fastback GTA S390 z roku 1967. Zájemce za něj zaplatil více než dva miliony...

10. února 2026  17:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Babiš se sešel s rakouským kancléřem a Ficem. Jednali o migraci i cenách energií

Premiér Andrej Babiš a rakouský kancléř Christian Stocker na společném jednání...

Český premiér Andrej Babiš se v úterý sešel s rakouským kancléřem Christianem Stockerem a šéfem slovenské vlády Robertem Ficem. Česko a Rakousko mají podle Babiše shodný názor v otázce...

10. února 2026  12:58,  aktualizováno  17:32

U Moravské Třebové plánují 250 metrů vysoké větrníky, vadily by místnímu letišti

Na úpatí Hřebečského hřbetu podél silnice I/35 plánuje developer postavit čtyři...

Před jedním z nejožehavějších rozhodnutí stáli v pondělí navečer zastupitelé Moravské Třebové. Nakonec o záměru soukromého investora postavit na úpatí Hřebečovského hřbetu čtveřici obřích větrných...

10. února 2026  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.