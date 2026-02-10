Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Rusko v lednu ztratilo 31 700 vojáků, o 9 tisíc více, než kolik ruské jednotky ve stejném období získaly posil, uvedl hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj. Podle něj bude tento trend pokračovat i v dalších měsících.
Ukrajinský generální štáb v pondělí uvedl, že od počátku invaze na Ukrajinu 24. února 2022 Rusko ztratilo přibližně 1 247 580 vojáků. Jen za poslední den to bylo 1 250 příslušníků ruských ozbrojených sil.
„Rusové by mohli předejít zbytečným úmrtím na bojišti, kdyby vojáky neposílali na smrt jen proto, aby mohli vykazovat územní zisky.“