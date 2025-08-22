Koncern Kalašnikov vyrobil nový kulomet. Rusové jej otestují na Ukrajině

Největší ruský výrobce ručních palných zbraní, koncern Kalašnikov, oznámil, že začne testovat nový lehký kulomet s pásovým zásobníkem RPL-7. K testování dojde přímo na ukrajinské bojové frontě. Společnost zbraň vyrobila v rekordně rychlém čase na přímou žádost ruské armády.
ilustrační snímek | foto: AP

„RPL-7 byl vytvořen pro útočné jednotky ruských bezpečnostních složek na základě konstrukce 5,45mm lehkého kulometu RPL-20 s přihlédnutím k současným trendům a zachováním provozních a bojových vlastností, které získaly výhradně pozitivní ohlasy od vojenského personálu,“ píše koncern v oficiálním komuniké.

Nový lehký kulomet RPL-7 od koncernu Kalašnikov. | foto: Kalašnikov Group

RPL-7 je lehký kulomet s pásovým podáváním střel, jenž využívá náboje o ráži 7,62 x 39 mm, které se vyznačují vysokou brzdnou silou a nízkým odrazem střely.

Podle koncernu je nová zbraň kompaktní a má nízkou hmotnost. Láká také na lištu Picatinny, která umožňuje jednoduchou instalaci optických zaměřovačů. Výrobce slibuje, že hlaveň zvládne vystřelit až 400 výstřelů bez kritického přehřátí. Jeden pás s náboji jich bude obsahovat 80.

Legenda Kalašnikov míří na Západ. Nová AK-19 střílí v ráži standardu NATO

V červenci ruské ministerstvo obrany oznámilo, že výsadkové jednotky začaly ve válce používat nové lehké kulomety RPL-20. Útočné skupiny tyto zbraně používají v Záporožské oblasti.

25. února 2021
