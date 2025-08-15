Ukrajinci zasáhli ruskou loď s municí. Útočili také na ropnou rafinérii

Autor: ,
Sledujeme online   8:53
Zvláštní síly ukrajinské tajné služby SBU s dalšími jednotkami zasáhly ve čtvrtek ruskou nákladní loď s municí a součástmi dronů z Íránu v přístavu Olja v ruské Astrachaňské oblasti, oznámil v pátek ráno generální štáb Ukrajiny. Ukrajinské drony také v noci zaútočily na rafinérii v Syzrani ležící na Volze na jihovýchodě evropské části Ruska, informovaly různé telegramové kanály.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zprávy potvrdil gubernátor Samarské oblasti, v níž Syzraň leží. Podle ministerstva obrany v Moskvě jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc nad ruským územím zneškodnila 53 ukrajinských dronů. Rusko k nočním útokům na Ukrajinu použilo dvě balistické rakety a 94 dronů.

Dát Rusům Doněckou oblast? Summit Trump–Putin poltí zničené Ukrajince

„Podle současných informací bylo zasaženo plavidlo Port Olja 4 s nákladem součástí pro drony typu šáhed a municí z Íránu. Následky zásahu se upřesňují,“ cituje Ukrajinska pravda z prohlášení generálního štábu. Tyto informace nelze ověřit.

Olja je mořský přístav v deltě Volhy. Podle ukrajinského generálního štábu jde o důležitý logistický bod pro dodávky vojenského materiálu z Íránu do Ruska.

Kyjev má potíž. Rusko nasadilo tryskové drony, obrana na ně nestačí

Lidé v Syzrani v noci na pátek podle ruskojazyčného serveru BBC informovali, že na tamní rafinérii zaútočily drony, ozvala se tam série výbuchů a na místě začalo hořet. Podle gubernátora Samarské oblasti Vjačeslava Fedoriščeva region čelil „masivnímu útoku bezpilotních letounů“.

Na svém telegramovém účtu uvedl, že protivzdušná obrana jich podle předběžných informací 13 sestřelila. Nad regionem byl uzavřen vzdušný prostor a provoz přerušilo letiště v Samaře, uvádí BBC. V Syzrani bylo „z bezpečnostních důvodů“ dočasně omezeno fungování mobilního internetu, uvedl gubernátor.

Na syzraňskou rafinérii drony útočily už letos v únoru a březnu.

Ukrajina uvádí, že cílem jejích úderů na ruskou ropnou nebo vojenskou infrastrukturu je oslabit bojeschopnost nepřítele. Někdy ovšem bezpilotní letouny zasáhnou i civilní objekty. Ruská armáda co noc na ukrajinská města podniká dronové útoky, při kterých podle úřadů napadené země ničí civilní infrastrukturu i životy běžných lidí.

V rafinerii v ruské Syzrani vypukl požár, zaútočil na ni ukrajinský dron

V pátek pozdě večer SELČ se v aljašském Anchorage sejde americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, aby jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou ruská armáda na Putinův rozkaz napadla únoru 2022.

Americký prezident Donald Trump od svého lednového nástupu do Bílého domu tlačí na obě znepřátelené strany, aby konflikt urychleně ukončily. V pátek o tom bude jednat se šéfem Kremlu Putinem, zástupci Ukrajiny však na schůzku na Aljašce pozvánku nedostali.

16. března 2024

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

Nejčtenější

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, upozorňuje režisérka

Vysíláme

Režisérka Eva Tomanová ve svém novém dokumentárním seriálu Sperminátoři zkoumá fenomén darování spermatu „na dobré slovo“ – tedy mimo oficiální systém reprodukčních klinik. V Rozstřelu mluví o...

15. srpna 2025

Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace

Ministerstvo zemědělství bude vymáhat dotace, jenž získal holding Agrofert v období, kdy byl jeho koncovým vlastníkem předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Někdejší premiér byl tedy ze své pozice ve...

15. srpna 2025  9:56

Ani na třetí pokus. Země OSN se opět neshodly na úmluvě o znečištění plasty

Na konferenci OSN v Ženevě se ani na třetí pokus nepodařilo zástupcům 185 zemí nalézt shodu a přijmout dohodu, která by omezila znečištění způsobené plasty. Podle agentury AFP to uvedla norská...

15. srpna 2025  8:34,  aktualizováno  9:53

Ruská delegace je na Aljašce, v Anchorage se protestovalo na podporu Ukrajiny

Do Anchorage na Aljašce už přicestovala ruská delegace, která se zúčastní schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Oba lídři do největšího aljašského...

15. srpna 2025  9:52

Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek večer na svém webu uvedlo, že policie zasahovala v bitcoinové kauze, zajistila osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní...

14. srpna 2025  23:46,  aktualizováno  15.8 9:45

V Lahovicích havaroval kamion s pivními přepravkami, silnici zasypaly rozbité lahve

Kamion, který vezl přepravky s lahvemi od piva, havaroval v noci na dnešek v pražských Lahovicích. Strakonickou ulici tak zasypalo rozbité sklo a plastové bedny. Silnice byla od zhruba jedné hodiny...

15. srpna 2025  9:44

Na Sokolovsku se při nehodě zranili čtyři lidé včetně dětí, u Aše zemřel řidič

Nepozornost za volantem, byla pravděpodobnou příčinou čtvrteční nehody v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Zranění utrpěla šestapadesátiletá řidička i tři děti, které vezla. V pátek dopoledne pak za...

15. srpna 2025  9:43

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...

14. srpna 2025  11:20,  aktualizováno  15.8 9:21

Ukrajinci zasáhli ruskou loď s municí. Útočili také na ropnou rafinérii

Sledujeme online

Zvláštní síly ukrajinské tajné služby SBU s dalšími jednotkami zasáhly ve čtvrtek ruskou nákladní loď s municí a součástmi dronů z Íránu v přístavu Olja v ruské Astrachaňské oblasti, oznámil v pátek...

15. srpna 2025  8:53

Česko má za sebou tropickou noc, vlna veder vrcholí

Česko má za sebou tropickou noc, přes 20 stupňů Celsia naměřily dvě desítky stanic. Přes den vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu, odpoledne se lokálně mohou objevit bouřky.

15. srpna 2025  8:21

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Policie v Německu vyšetřuje ženu, která rušila dronem čápy. Sletěl jí do hnízda

Žena v Německu nedaleko města Lüneburg úmyslně navedla dron k hnízdu chráněných čápů. Zařízení jí nakonec do ptačího příbytku spadlo a zvířata při tom vyrušila natolik, že na několik dní odletěli....

15. srpna 2025  8:09

Muž v Beskydech se těžce zranil při pádu z koloběžky. Lékaře k němu spustili z vrtulníku

Muž utrpěl těžká poranění hlavy poté, co ve čtvrtek odpoledne spadl na Knížecí cestě z beskydských Pusteven do Trojanovic na Novojičínsku z koloběžky. Krátce před pátou hodinou odpolední pro něj...

15. srpna 2025  7:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.