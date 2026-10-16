Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusko bleskově postavilo novou základnu pro drony, umožní stovky úderů denně

Autor:
  14:26
Satelitní snímek zachycuje rozestavěnou rozsáhlou základnu pro vypouštění dronů...

Satelitní snímek zachycuje rozestavěnou rozsáhlou základnu pro vypouštění dronů u ruského Millerova v Rostovské oblasti. (14. října 2026) | foto: Pleiades Neo © Airbus DS 2026Reuters

Satelitní snímek zachycuje oblast u ruského Millerova v Rostovské oblasti, kde...
Satelitní snímek zachycuje oblast u ruského Millerova v Rostovské oblasti, kde...
Satelitní snímek zachycuje instalaci odpalovacích ramp v areálu rozestavěné...
Satelitní snímek zachycuje instalaci odpalovacích ramp v areálu rozestavěné...
32 fotografií
Rusko za pouhých šest týdnů vybudovalo novou základnu pro útočné drony v Rostovské oblasti sousedící s Ukrajinou. Podle analytiků z ní bude moci odpalovat nejnovější ruské stroje Geran-4 a Geran-5 a výrazně tak posílit své možnosti při úderech na ukrajinské cíle.

Nové zařízení leží přibližně tři a půl kilometru od ruské letecké základny Millerovo. Ještě 31. srpna tam stálo na prázdném poli jen několik vozidel. Hned následujícího rána už dělníci zahájili stavební práce. Do poloviny října pak na místě vyrostl komplex o rozloze téměř kilometr čtvereční.

„Zařízení dokáže odpalovat ruské drony Geran-4 a Geran-5,“ uvedl Mike Monnik, šéf soukromé zpravodajské společnosti DroneSec s odkazem na nejnovější ruské modely bezpilotních letounů s proudovým pohonem.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Na západním okraji areálu už vyrostlo osm stanovišť pro odpalovací kolejnice. Nové zařízení tak může dál rozšířit ruskou síť, která čítá nejméně jedenáct stálých míst, odkud Rusko vysílá drony na Ukrajinu.

„Rychlost výstavby ukazuje, jak snadno může Rusko rychle nasadit útočné schopnosti, které už má zavedené,“ řekl Monnik agentuře Reuters.

Satelity ukázaly zkázu ruských letounů. Neptuny na základně zanechaly spoušť

Podle něj základna vypadá téměř hotová a do plného provozu by mohla vstoupit „pravděpodobně během několika týdnů, možná i dříve“.

Zařízení by podle Monnika mohlo během 24 hodin vyslat do útoku nejméně stovku dronů s proudovým pohonem. Skutečná kapacita by ovšem závisela na dostupných zásobách i na tom, jaké cíle by Rusko chtělo zasáhnout. Moskva nyní obvykle vysílá tyto stroje v menších počtech rozložených během dne.

Právě proudové drony představují pro ukrajinskou protivzdušnou obranu stále větší problém. Rusko během letošního léta zvýšilo jejich nasazení přibližně šestinásobně za pouhé tři měsíce. Údery nejčastěji mířily na metropoli Kyjev a její okolí.

Proudové drony dosahují rychlosti až 600 kilometrů za hodinu, což Ukrajině komplikuje jejich zachytávání. Proti pomalejším bezpilotním letounům s pístovým motorem stále nasazuje levnější stíhací drony, ty však na rychlejší stroje nestačí.

Rob Jordan z londýnského bezpečnostního institutu RUSI označil rychlost výstavby základny za pozoruhodnou.

Přiznejme si realitu. V opotřebovávací válce prohráváme, líčí ukrajinský poslanec

„Takové tempo výstavby za tak krátkou dobu je působivé. Ukazuje to, jakou důvěru Rusko vkládá do schopnosti útočit na cíle hluboko v týlu – možná na úkor svých konvenčních pozemních sil,“ míní.

Nová základna podle expertů představuje riziko také pro NATO, jehož členské státy nemají dostatečnou protivzdušnou obranu proti rostoucímu počtu proudových dronů.

„Schopnost rychle vybudovat zázemí pro rozsáhlé útoky pomocí dronů představuje pro země aliance strategickou zranitelnost,“ varoval Monn.

Nastává osudová hodina Ukrajiny: došly patrioty, Rusko chystá definitivní zkázu

Nová ruská základna zřejmě leží v dosahu ruské protivzdušné obrany v Millerovu, což Ukrajině zkomplikuje případný pokus o její zničení. Snímky z tohoto týdne ukázaly, že dělníci už instalovali odpalovací kolejnice na dvou z osmi stanovišť a na dalších dvou s jejich montáží pokračovali.

Výstavba základny pokračuje v době, kdy se Rusko chystá v zimě zesílit útoky na ukrajinská města a ochromit je údery na energetickou infrastrukturu. Ukrajinští představitelé a analytici přiznali, že Rusko má nyní možná vůbec největší šanci uspět od začátku totální invaze v roce 2022.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Letecký expert promluvil o Pavlově dovolené. Šlo o běžné ceny i postup, tvrdí

Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy (15. října 2026)

Náklady na svou dovolenou, které v pátek zveřejnil český prezident Petr Pavel, považuje expert na leteckou dopravu z poradenské společnosti EY Petr Kováč za zcela standardní. „Není za tím nic...

16. října 2026  14:39

Obstarám si zbraň a pomstím se soudci, vyhrožoval muž. Zadržela ho zásahovka

Muž vyhrožoval, že zastřelí soudce. Zadržela ho zásahovka.

Kriminalisté obvinili muže ze Strakonicka z vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. Vykřikoval, že si obstará zbraň a zastřelí soudce. Recidivistu zadržela zásahová jednotka.

16. října 2026  14:35

Rusko bleskově postavilo novou základnu pro drony, umožní stovky úderů denně

Satelitní snímek zachycuje rozestavěnou rozsáhlou základnu pro vypouštění dronů...

Rusko za pouhých šest týdnů vybudovalo novou základnu pro útočné drony v Rostovské oblasti sousedící s Ukrajinou. Podle analytiků z ní bude moci odpalovat nejnovější ruské stroje Geran-4 a Geran-5 a...

16. října 2026  14:26

Chybějí dva hlasy. SPD chce přepočítání voleb v části Karviné

ilustrační snímek

Hnutí SPD podalo ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů v komunálních volbách v Karviné. K účasti v zastupitelstvu jí chyběly dva hlasy. Věří, že uspěje, a doufá v zisk dvou mandátů.

16. října 2026  14:17

KFC v USA mění dodavatele nápojů. Po letech přechází od Pepsi ke Coca-Cole

ilustrační snímek

Americké restaurace KFC začnou od příštího roku přecházet na nápoje od Coca-Coly. Řetězec tak po téměř čtyřech desetiletích ukončí spolupráci s PepsiCo. V Česku se provozovatel restaurací AmRest k...

16. října 2026  14:14

Poslanci se přeli, jestli dá zákon šanci firmám nutit lidi pracovat jako OSVČ

Jednání poslaneckých klubů STAN, ANO a ODS. Na snímku Pavla Pivoňka Vaňková....

Spor o zákon o platformové práci zaměstnal poslance. „Motivujete zaměstnavatele, aby ty své pracovníky nutili do toho fungovat jako OSVČ,“ vyčetla vládě Andreje Babiše při jejím projednávání...

16. října 2026  12:39,  aktualizováno  14:10

Šéf Svazu obcí Lukl přes 20 let vládl Kyjovu, i přes výhru teď míří do opozice

Starostové pro jižní Moravu s lídrem Františkem Luklem získali v krajských...

Jedenadvacet let stál v čele jihomoravského Kyjova předseda Svazu měst a obcí České republiky a někdejší ministr v Rusnokově vládě František Lukl. Po celou dobu byl spojený s místním sdružením...

16. října 2026  14:08

RECENZE: Posedlý děda, surový manžel, černá zvěř. Odkud Issové hrozí Divočina?

Premium
Klára Issová ve filmu Divočina

Jako všestranná filmařka se předvedla střihačka Evženie Brabcová ve své režijní prvotině Divočina, když hrdinku v podání Kláry Issové, jež po útěku od násilnického manžela hledá se dvěma dcerkami...

16. října 2026

Volby 2026 ONLINE: místnosti se otevřely. Lidé vybírají nové senátory

Druhé kolo senátních voleb. (16. října 2026)

V části Česka se dnes ve dvě hodiny odpoledne opět otevřely volební místnosti. Lidé si zvolí celkem 22 senátorů. Zástupci hnutí STAN mohou po šesti letech zopakovat své vítězství. Voliči zároveň...

16. října 2026  13:59

Summit EU začal objímáním se Zelenským. Mezi vynechanými byli Babiš a Fico

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a italská premiérka Giorgia Meloniová...

V Bruselu začal druhý den summitu Evropské unie mimo jiné o další podpoře Ukrajiny. Jednání se osobně účastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se při příchodu do sálu téměř se všemi...

16. října 2026  13:56

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Státní zástupkyně obžalovala soudce Kafku z podvodu za 32 milionů korun

Roman Kafka na archivním snímku z roku 2015

Žalobkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě podala obžalobu na bývalého soudce Krajského soudu v Brně Romana Kafku, kterého policie obvinila z podvodu na desítkách lidí. Podle obžaloby se...

16. října 2026  13:54

Už padlo skoro 300 tisíc Rusů, dokládají zdroje. Skutečné číslo bude dvojnásobné

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutala Moskva proti Ukrajině, padlo nejméně 281 753 vojáků bojujících v ruské armádě. Uvedla to ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona...

16. října 2026  13:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.