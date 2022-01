KOMENTÁŘ: Na východě Ukrajiny klid? Rusko ví, že své invazí nezíská

Minulý týden zazněly z Kyjeva nečekané tóny. Zatímco podle USA a Velké Británie by se dalo soudit, že ruská invaze je na spadnutí, nejvyšší ukrajinští představitelé začali ujišťovat, že válka bezprostředně nehrozí – a vyzvali média, aby to přestala hrotit. Nemělo by to být naopak? Země, která se cítí ohrožená, obvykle hrozbu zveličuje, aby ostatní přesvědčila, že ji mají brát vážně. Naopak od potenciálních spojenců, kteří navíc nehodlají bojovat, by se dalo čekat naléhání na umírněnost. Co nám to říká o té podivné krizi?

Anglosasové sice o Ukrajinu nikdy nepovedou válku s Ruskem, ale cynickou hrou s ukrajinskými emocemi mohou Moskvu zaměstnat.