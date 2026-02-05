Rusové a Ukrajinci provedli velkou výměnu zajatců. Zelenskyj ohlásil další jednání

  15:49
Delegace Spojených států, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně 314 vězňů. Ve čtvrtek to oznámil vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, podle nějž to je první taková výměna za posledních pět měsíců. Ruské ministerstvo obrany krátce poté oznámilo, že Ukrajině předalo 157 zajatých vojáků. Stejný počet ruských vojáků se vrátil z ukrajinského zajetí, potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Rusko a Ukrajina si vyměnily zajatce. Z ukrajinského zajetí se dostalo 157 Rusů a stejný počet Ukrajinců se vrátil z ruského zajetí. (5. února 2026)

„Vracíme naše lidi domů – 157 Ukrajinců,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích. Do vlasti se podle prezidenta vrátili vojáci, poddůstojníci a důstojníci ozbrojených sil, příslušníci Národní gardy, pohraničníci i civilisté. Většina z nich byla v zajetí od roku 2022, kdy Rusko rozpoutalo válku proti sousední zemi, trvající už téměř čtyři roky.

„Dnešní výměna proběhla po dlouhé pauze a je velmi důležité, že ji bylo možné realizovat. Děkujeme všem, kteří pracují na výměnách, a všem, kteří doplňují výměnný fond (ruských zajatců) pro Ukrajinu na frontě. Bez odhodlání našich vojáků by takové výměny nebyly možné, takže každý výsledek našich jednotek je tím, co podporuje a dává příležitost vrátit Ukrajince z Ruska domů,“ dodal Zelenskyj.

Ukrajinský koordinační štáb upřesnil, že se z ruského zajetí vrátilo 150 vojáků, gardistů a pohraničníků a sedm civilistů, 139 bylo v zajetí od roku 2022. Nejmladšímu propuštěnému obránci vlasti bylo třiadvacet let. Byl zajat jako devatenáctiletý při obraně Mariupolu, ruský soud ho odsoudil na doživotí. Nejstaršímu propuštěnému obránci je šedesát tři let. Celkově šlo o 71. výměnu zajatců mezi oběma znepřátelenými stranami a první v letošním roce, dodal.

„Dne 5. února se z území kontrolovaných kyjevským režimem vrátilo 157 ruských vojáků. Výměnou se vrátilo 157 válečných zajatců ukrajinských ozbrojených sil,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany. To rovněž zmínilo, že Ukrajina propustila tři zadržované civilisty z ruské Kurské oblasti. Podle Moskvy jsou propuštění ruští vojáci nyní v Bělorusku, kde mají k dispozici zdravotní a psychologickou pomoc.

V Abú Zabí se ve čtvrtek druhým a zároveň závěrečným dnem konaly třístranné rozhovory o mírovém řešení války na Ukrajině. Ta se od února 2022 brání ruské invazi. Rozhovory podle ukrajinských zdrojů skončily. Diskuze budou pokračovat a v následujících týdnech lze očekávat další pokroky, poznamenal Witkoff.

Trumpův zmocněnec výměnu vězňů označil za výsledek nynějších podrobných a produktivních mírových rozhovorů. „I když zbývá hodně práce, tak kroky, jaký je tento, ukazují, že trvalé diplomatické zapojení přináší hmatatelné výsledky a podporuje úsilí ukončit válku na Ukrajině,“ napsal Witkoff.

O pokroku v jednáních ráno informoval také vyslanec ruského diktátora Vladimira Putina Kirill Dmitrijev. Konkrétní věci nezmínil, zároveň však kritizoval evropské země jako válečné štváče, kteří se mírový proces snaží ovlivnit.

