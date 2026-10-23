Poslední oblast spolupráce. Ukrajina a Rusko si vyměnily stovky zajatců

Zelenskyj označil návrat 270 Ukrajinců domů za velmi významný výsledek. Většina z nich byla v ruském zajetí už od roku 2022, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu a rozpoutala válku, jež trvá už pátý rok.
Mezi navrátilci je podle hlavy státu i devět civilistů a také pět lidí, o nichž se předpokládalo, že je Rusové zabili ve vězení v Olenivce, kde o život přišly desítky válečných zajatců. „Pamatujeme na každého jednotlivce a pokračujeme v pátrání po všech ostatních,“ zdůraznil Zelenskyj.
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Ukrajinský koordinační štáb poznamenal, že mezi osvobozenými zajatci jsou i vojáci, kteří byli v zajetí již od let 2018 a 2020, kdy bojovali proti Ruskem podporovaným separatistům na východě Ukrajiny.
Koordinační štáb ujistil, že pokračuje v práci na vyhledání a návratu všech Ukrajinců držených v ruském zajetí.
Ještě před výměnou válečných zajatců si představitelé Moskvy a Kyjeva na bělorusko-ukrajinské hranici vyměnili civilisty.
„Sedm Ukrajinců se vrátilo na území ovládané Ukrajinou, zatímco sedm lidí odcestovalo do Ruska v rámci slučování rodin, podporovaného Mezinárodním výborem Červeného kříže (MVČK),“ napsal ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec o výměně civilistů, dohodnuté s ruskou ombudsmankou Janou Lantratovovou, které poděkoval.
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„Mezi těmi, kteří jsou konečně zpátky doma, je devadesátiletá žena s omezenou pohyblivostí a padesátiletá Ukrajinka, která prodělala infarkt i mrtvici a trpí dalšími zdravotními potížemi. Podařilo se nám také zajistit návrat mladé ženy a jejího dítěte,“ napsal Lubinec.
„Nyní jsou již doma. Ačkoli potřebují psychologickou podporu, jsou šťastní, že jsou zpět na rodné půdě. Za každým takovým návratem stojí lidé, kteří potřebují pomoc, a rodiny, jež čekají na své blízké,“ dodal.
Předchozí výměny zajatců se uskutečnily v srpnu, červnu, květnu, dubnu, březnu a únoru, celkově se letos do Ruska a na Ukrajinu vrátilo ze zajetí přibližně 1700 vojáků na každé straně, dodal.
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Výměny zajatců a repatriace těl zabitých vojáků se jeví posledními oblastmi spolupráce mezi Ruskem a Ukrajinou a také jediným hmatatelným výsledkem rozhovorů mezi oběma zeměmi, která od počátku roku uvázla na mrtvém bodu.
Kreml v pátek oznámil, že rusko-ukrajinské rozhovory mají za amerického zprostředkování pokračovat příští měsíc v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.