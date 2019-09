Úleva a první velký krok k míru. Svět vítá rusko-ukrajinskou výměnu vězňů

„Rusko a Ukrajina si právě vyměnily velký počet vězňů. Velmi dobré zprávy, možná i první velký krok směrem k míru. Gratuluji oběma zemím!“ napsal Trump na Twitteru.

Přidal se k němu i americký zvláštní zmocněnec pro ukrajinský konflikt Kurt Volker. „Doufám, že to přispěje k nové dynamice pro další výměny vězňů, příměří a k pokroku k úplnému splnění mírových dohod,“ prohlásil.

Zelenskému pogratulovalo také americké velvyslanectví v Kyjevě. Americké velvyslanectví v Moskvě vyjádřilo naději, že výměna spustí dialog a sníží napětí mezi Ruskem a Ukrajinou.

Německá kancléřka Merkelová podle mluvčího její vlády vyjádřila potěšení nad tím, že se ukrajinští námořníci i režisér Oleh Sencov mohli z Ruska vrátit do vlasti. Dala také najevo odhodlání pokračovat v práci na naplnění mírových dohod.



Francouzská diplomacie podle agentury AFP ocenila ochotu znovu rozběhnout dialog mezi oběma znepřátelenými státy. „Vítám rozhodnutí Ruska a Ukrajiny, které dnes přistoupily k výměně sedmdesáti lidé. Konflikt na Ukrajině bude během Rady pro francouzsko-ruskou spolupráci na bezpečnostních otázkách ve středu zájmu,“ uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.

„Konečně! Propuštění Oleha Sencova a ukrajinských námořníků mě naplňuje úlevou,“ napsal na Twitteru předseda Evropské rady Donald Tusk a vyzval Rusko k propuštění všech politických vězňů.



Předseda Evropského parlamentu David-Maria Sassoli vyjádřil radost nad propuštěním Sencova, který „důstojně čelil nespravedlnosti a hájil demokracii a lidská práva“. Už se těší, až mu brzy předá Sacharovovu cenu udělovanou Evropským parlamentem.

Výměnu vězňů ocenil i český ministr zahraničí Tomáš Petříček:

Nizozemci protestují, z vězení se dostal i povstalec Cemach

Nizozemské ministerstvo zahraničí naopak upozornilo, že Ukrajina zařadila do výměny i někdejšího velitele východoukrajinských povstalců Volodymyra Cemacha, podezřelého ze spoluúčasti na sestřelení malajsijského boeingu nad východní Ukrajinou.



Nizozemští prokurátoři vyzývali Kyjev, aby nedovolil Cemachovi odcestovat do Ruska z obavy, že by mohl ohrozit vyšetřování tragédie letu MH17. O vyřazení Cemacha z výměny „opakovaně a na nejvyšší úrovni“ žádala i nizozemská vláda, ale marně, napsal šéf nizozemské diplomacie Stef Blok poslancům. Nad rozhodnutím Kyjeva vyjádřil politování.

Cemach, kterého se na počátku letošního léta na povstaleckém území zmocnily ukrajinské tajné služby, velel protivzdušné obraně města Snižne v létě 2014, kdy byl civilní boeing sestřelen. V troskách zahynulo všech 298 lidí na palubě, převážně Nizozemců.

Skupina mezinárodních vyšetřovatelů, jejímiž členy jsou experti z Nizozemska, Belgie, Malajsie, Austrálie a Ukrajiny, loni dospěla k závěru, že Boeing 777 sestřelila raketa země-vzduch Buk odpálená z prostoru ovládaného v létě 2014 proruskými separatisty. Zbraň na místo podle nich dopravili příslušníci 53. ruské protivzdušné brigády dislokované v Kursku.

Kvůli katastrofě letu MH17 mají být souzeni Rusové Igor Girkin, zvaný Strelkov, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Proces se však nejspíše uskuteční v nepřítomnosti obviněných. Rusko a separatisté účast na sestřelení boeingu popírají a vinu svalují na ukrajinskou armádu.

Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury TASS ocenilo, že tým Volodymyra Zelenského - na rozdíl od předchozích ukrajinských prezidentů - předvedl „zdravý přístup a ochotu ke kompromisům“.



BBC se však v sobotu na své ruskojazyčné stránce pozastavila nad rozdíly v uvítání osvobozených krajanů v Kyjevě a Moskvě: „Ti, co přiletěli do Kyjeva, odvezli do nemocnice na vyšetření. V Rusku odvezli přibyvší neznámo kam. V Kyjevě byla objetí, příbuzní, novináři a prezident. V Rusku novináři stáli před zavřenou branou a prezident si prohlížel balalajky (na moskevském výstavišti - pozn. red.).“