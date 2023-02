Jako na střelnici. Rusové řeší fiasko u Vuhledaru, přišli o kolonu tanků

Nejméně patnáct tanků a desítky vojáků ztratila ruská armáda při neúspěšném útoku na Vuhledar. Vojenský průšvih na jihu Doněcké oblasti přiznávají i ruští blogeři na Telegramu. Pro Moskvu je o to nepříjemnější, že v tomto úseku fronty nasadila to nejlepší, co má: námořní pěchotu.