Recept Ruska na odvrácení mobilizace. Do války nahání sibiřské bezdomovce

Někteří to dělají pro peníze, někteří pro vlast. Jiní prostě proto, že „nemají, co jiného by dělali“. Neznámý počet lidí bez domova z různých důvodů podepsal smlouvu s ruskou armádou, aby šel bojovat na Ukrajinu. Děje se to v době, kdy se Moskva snaží vyhnout další vlně mobilizace, což je pro ni krajně citlivá věc, a kdy ruská armáda i kvůli ukrajinskému vpádu do Kurské oblasti potřebuje další vojáky.