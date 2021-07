Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ, tvrdí Putin. Dvě pětiny Ukrajinců souhlasí

Ukrajinskou sociologickou skupinu Rejtyng proto v posledním průzkumu zajímalo, jak to vlastně vidí samotní Ukrajinci. Výsledek nebyl nijak překvapivý: většina, tedy 55 procent respondentů, uvedla, že Ukrajinci a Rusové jsou dva různé národy. Na druhou stranu podíl těch, kteří s Putinem souhlasí, není zanedbatelný – celkem 41 procent dotázaných. Podle očekávání drtivá většina z nich žije na východě Ukrajiny, který tradičně obývá početná ruská menšina. Zajedno je s ruským prezidentem přitom zejména mladší generace ve věku od 18 do 29 let.