Kanibalové vždy přežijí. Jaká je služba v Putinově sebevražedném oddíle

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Není tajemstvím, že Rusko pouští do války na Ukrajině plejádu trestanců. Ve speciální vězeňské jednotce známé jako Štorm Z pospolu bojují vrahové, narkomani či kanibalové, kteří kvůli krátkému výcviku a bizarním úkolům končí ve válečném „mlýnku na maso“. Pro iDNES.cz to potvrzuje i Valerij K., který v jednotce odčinil svůj trest a vrátil se zpět do vlasti.