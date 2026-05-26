Útok se odehrál v sobotu u vchodu do činžáku v centru Petrohradu, kde žena bydlela. Pachatel Sergej Michajlov dorazil ozbrojen pistolí, nožem, pepřovým sprejem a nádobou s kyselinou dusičnou.
Oběť utrpěla rozsáhlé popáleniny obličeje, krku a hrudníku a také několik bodných ran. Svědci uvedli, že Michajlov během napadení křičel, že se mu nic nestane, protože se chystá vrátit na ukrajinské bojiště.
Po útoku se muži dařilo několik hodin unikat policii. Mezitím telefonicky mluvil s novináři a svůj čin hájil slovy, že „jakákoli zrada si zaslouží trest“.
Policisté později Michajlova zadrželi. Soud v Petrohradu ho obvinil z pokusu o vraždu a poslal ho na dva měsíce do vazby.
Michajlov původně odjel bojovat na Ukrajinu poté, co byl usvědčen z podvodu a držení zbraní. Stal se tak jedním z tisíců odsouzených, kteří dostali podmíněné tresty výměnou za službu na frontě.
Zatím není jasné, zda se Michajlov může vyhnout vězení také za poslední útok tím, že znovu podepíše smlouvu s armádou. Ruské zákony ale od roku 2024 umožňují násilným pachatelům včetně vrahů či sexuálních delikventů zmírnit tresty výměnou za vojenskou službu.
Návrat veteránů, mezi nimi mnoha bývalých vězňů, doprovází prudký nárůst násilné kriminality. Ta v Rusku loni vystoupala nejvýš za posledních patnáct let. Portál Novaja Gazeta v únoru upozornil, že od začátku bojů odsoudily soudy za běžné trestné činy už kolem osmi tisíc veteránů. Vražd, těžkých napadení a dalších násilných útoků se podle jeho výpočtů dopouštějí více než dvakrát častěji než ostatní muži.