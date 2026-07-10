Ukrajinské drony v noci na pátek zaútočily na Krasnodarský kraj a Rostovskou oblast, píše portál The Moscow Times . Na Kubani, jak informuje regionální operační štáb, byl zasažen ropný závod v Ilsku, což je jedna z největších rafinerií na jihu Ruské federace s projektovanou kapacitou přibližně 6,6 milionu tun ropy ročně.
Úřady uvedly, že „v důsledku pádu úlomků bezpilotního letounu došlo k požáru“. Záběry z požáru zveřejnila ukrajinská média. Podle údajů operačního štábu dopadly úlomky dronů také na jeden z podniků a soukromý dům ve vesnici Severskaja.
Rafinerie v Ilsku, která vyrábí ropné produkty převážně pro export, se stala terčem útoku již popáté od začátku roku a minimálně 17krát od začátku války, jak vyplývá z výpočtů společnosti Astra. Předtím na ni drony ukrajinských ozbrojených sil zaútočily 2. června.
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Jak informují ukrajinská média, v Taganrogu v Rostovské oblasti byl zasažen přístavní terminál společnosti „Kurgannefteprodukt“, který následně vzplanul ( s překládkovou kapacitou 1,2 milionu tun ropy ročně). Agentura TASS s odvoláním na městské úřady uvádí, že byla zahájena evakuace z nouzové zóny. Dále byl napaden ropný sklad v Azově .
Videozáznam ukazuje požár v zařízení, které bylo chráněno sítí proti dronům. Předpokládá se, že k požáru došlo v ropném skladu DonTerminal.
Podle společnosti Exilenova+ byl pod útokem také Azovský opticko-mechanický závod (AOMP), který se specializuje na výrobu opticko-elektronických, radarových a vysoce přesných systémů, včetně zaměřovačů, dálkoměrů, termokamer a systémů řízení palby používaných v ruských letadlech, obrněných vozidlech a válečných lodích, a také elektronických součástek pro rakety.
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Tento podnik zabývající se strojírenstvím a výrobou přístrojů se již v červenci 2025 stal terčem útoku dronů. Závod je součástí ruského obranného průmyslového komplexu (VPK) a je součástí největšího obranného holdingu Korporace taktických raket (KTRV).
Rostovský gubernátor Jurij Sljusar potvrdil, že byla zasažena dvě ropná skladovací zařízení v Azově. V těchto místech vypukly požáry. Podle předběžných zpráv nebyl nikdo zraněn. Také oznámil, že v námořním přístavu v Taganrogu probíhá hašení požáru.
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Během náletu bylo v Taganrogu a Azově, Azovském a Matvejevo-Kurganském okrese, zničeno přibližně 35 bezpilotních letadel, uvedl regionální gubernátor. Obyvatelé Azova na sociálních sítích informovali, že sirény ve městě byly aktivovány až poté, co požáry vypukly.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že síly protivzdušné obrany zachytily 376 ukrajinských dronů s pevnými křídly v Bělgorodské, Brjanské, Kalužské, Kurské, Leningradské, Novgorodské, Pskovské, Rostovské, Smolenské a Tverské oblasti, dále pak v Moskevské oblasti, Krasnodarském kraji, na Krymu a nad Azovským mořem.
Noční úspěšné zásahy ukrajinských sil v Rostovské a Krasnodarské oblasti.
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