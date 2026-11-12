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Ruské peklo: dobyli čtyřicetkrát méně území, zato míří k dvojnásobným ztrátám

Adam Hájek
  19:00
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Každá éra má své hrdiny. Ruský náborový billboard v Petrohradu (4. listopadu 2026) | foto: Dmitri LovetskyAP

Ztráty ruské armády na Ukrajině se každý rok zdvojnásobí a letošní rok nejspíš nebude výjimka. Taktika „Nas mnogo“ by byla pro Rusy ospravedlnitelná, kdyby na bojišti vedla k reálným výsledkům. Jenže nevede: Putinovy invazní síly za prvních deset měsíců letošního roku získaly pod kontrolu 116 kilometrů čtverečních, čtyřicetkrát méně než loni.

Statistika obětí války na Ukrajině je mimořádně citlivá věc, a to pro obě strany konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru předložil světu cifru 55 000 padlých, skutečné číslo bude asi až trojnásobné.

Rusové o svých mrtvých zarputile mlčí, a tak se odhady staly specifickou disciplínou bezpečnostních think-tanků a ruských exilových médií. Nejčerstvější čísla dodali hackeři, kteří na začátku listopadu pronikli na servery ruského statistického úřadu Rosstat.

K údajům vypuštěným do světa skupinami Silent Crow a Cyber Partisans BY je třeba přistupovat opatrně, protože je zatím nikdo neověřil. Nejspíš se však nejedná o podvrh, protože odpovídají odhadům západních zpravodajských služeb a informacím z frontové linie.

Co nového jsme se tedy dozvěděli?

V těžkém listopadovém bahně se pohybují výhradně pěšky nebo na motorkách. Cestu smrti přežije jen každý desátý.

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