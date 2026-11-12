Ruské peklo: dobyli čtyřicetkrát méně území, zato míří k dvojnásobným ztrátám

Statistika obětí války na Ukrajině je mimořádně citlivá věc, a to pro obě strany konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru předložil světu cifru 55 000 padlých, skutečné číslo bude asi až trojnásobné.
Rusové o svých mrtvých zarputile mlčí, a tak se odhady staly specifickou disciplínou bezpečnostních think-tanků a ruských exilových médií. Nejčerstvější čísla dodali hackeři, kteří na začátku listopadu pronikli na servery ruského statistického úřadu Rosstat.
K údajům vypuštěným do světa skupinami Silent Crow a Cyber Partisans BY je třeba přistupovat opatrně, protože je zatím nikdo neověřil. Nejspíš se však nejedná o podvrh, protože odpovídají odhadům západních zpravodajských služeb a informacím z frontové linie.
Co nového jsme se tedy dozvěděli?
V těžkém listopadovém bahně se pohybují výhradně pěšky nebo na motorkách. Cestu smrti přežije jen každý desátý.