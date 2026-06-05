Někdejší americký prezident Ronald Reagan ve svém projevu zaměřeném na ekonomiku uvedl: „Pokud se to hýbe, zdaň to. Pokud se to hýbe dál, reguluj to. A pokud se to přestane hýbat, dotuj to.“ Kdybychom nahlíželi s určitým cynismem na mobilizační politiku Ruska, dalo by se to uvést i u Vladimíra Putina, avšak v jeho případě se jedná o zmrzačené vojáky.
Ruská armáda v pátém roce invaze ztrácí kapacity. Důstojníci unášejí zraněné vojáky přímo z nemocnic či domovů. Následně je zamknou v kasárnách bez jídla a vody a donutí podepsat dokumenty, že jejich dosavadní lékařské zprávy o invaliditě jsou „falešné“, uvádí stanice Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL). Účelová lékařská komise je pak obratem prohlásí za způsobilé k boji.
|
Území okupované Ruskem se opět zmenšilo, Ukrajinci v květnu navýšili zisky
Stanice přináší případ Pavla Podgrušného, který letos přišel o oko a po prasknutí bubínků o sluch. Ačkoliv jej primář ujišťoval, že ho bez oka do služby nevezmou, armáda jej označila za dezertéra a zadržela k návratu na frontu.
Podobně dopadl i Andrej Perevalov. S mnohačetnými zraněními od šrapnelů a zcela nefunkční pravou rukou byl odvezen přímo do bojové zóny u Pokrovsku. „Vyždímají z nás poslední kapku krve,“ ptal se v zoufalé hlasové zprávě z fronty. Jiným vojákům velitelé rovnou zakazují hospitalizaci: „Kulháš a krvácíš, ale můžeš se hýbat? Jdeš do útoku!“
Drogy v zákopech
Fyzické utrpení a masivní nábor ve věznicích si však vybírají i další daň. Mezi ruskými vojáky se masivně šíří užívání tvrdých drog, tvrdí stanice Al-Džazíra.
Data z novosibirské psychiatrické léčebny z let 2022 až 2024 ukazují, že 61 procent hospitalizovaných vojáků trpělo psychickými problémy spojenými s užíváním látek měnících vědomí. Na frontu proudí nebezpečné syntetické stimulanty, jako jsou amfetaminy či takzvané koupelové soli, jež si vojáci objednávají přes aplikaci Telegram a které dealeři doručují přímo do zákopů.
|
Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá
Jeden z dezertérů popsal případ velitele družstva, jenž se v týlu předávkoval k smrti. Jeho tělo nadřízení následně odtáhli na frontovou linii a lživě ho nahlásili jako padlého v boji, aby jeho rodina nepřišla o státní kompenzace.
S narkomany, kteří jsou přistiženi při užívání drog přímo v bojové zóně, se velení nemazlí. Nečeká je soudní proces, ale útočné oddíly Štorm-Z. Tyto jednotky provádějí nejnebezpečnější mise s minimálním krytím.