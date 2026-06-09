V polovině května se 36 zemí včetně Česka přihlásilo k projektu zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Moskva mezitím dál propaguje vlastní instituci – Mezinárodní tribunál pro zločiny ukrajinských neonacistů a jejich kompliců. Vznikl jen několik dní po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a sdružuje 72 členů.
Do jeho čela se postavil Maxim Grigorjev, blízký spolupracovník šéfa ruského vyšetřovacího výboru Alexandra Bastrykina. Grigorjev vede nadaci, která každoročně získává milionové granty z veřejných rozpočtů. Napsal také řadu propagandistických knih, například Antimajdan nebo Bílé přilby: Komplicové teroristů a zdroje dezinformací. V roce 2022 vyrazil na okupovanou Ukrajinu sbírat údajné důkazy o zločinech Kyjeva.
V tribunálu zasedá i další Američan, Charles Bausman, známý svými vazbami na krajní pravici. V lednu 2021 se zúčastnil útoku na Kapitol a později uprchl do Ruska. Založil tam web Russia Insider, který šíří antisemitské názory.